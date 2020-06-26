【林作裕美拍拖】葉朗程疑諷「林美戀」竹門對膠門　裕美還擊：我跟林作是絕配

▲ 林作與裕美不忍葉朗程抨擊故發文回應。

林作與裕美被爆拍拖，二人公開認愛，林作先後在網上出文護花，甚至不惜把媽媽擺上枱，指出身地位不會影響他對裕美的愛。恰巧此時神秘作家葉朗程，就分享一篇疑為暗串二人戀情的文章，令林作裕美都忍不住發文開火還擊，更直斥葉朗程膚淺。

葉朗程發文暗串林作裕美

葉朗程在社交媒體分享一篇文章，內容以香港有位著名兒科醫生的一家為材，之後講到故事主人翁的兒子是出色的年輕人，但卻被妖氣所吸，大意如下：

可憐媽媽供書教學多年，就是希望兒子找個同一圈子的女生，竹門對竹門，諗住臨老有個新抱仔教吓佢英文。 點知個仔揀咗個英文仲渣過佢，唔好話竹門對竹門，而家連木門都對唔到，對正隻膠門。

雖然文章沒有指名道姓，但就難免令網民猜測，葉朗程正在諷刺近日受人關注的林作裕美戀情。

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▲ 林作指足夠上流的人不會理會自己另一半是什麼條件。（網上圖片）

林作再護花

而此篇文章更引來二人發文還擊，林作在IG把葉朗程文章截圖轉發，寫道：「香港人，普遍有著典型英國階級觀念裡面最鄙視的中產心態。所以一定要做醫生、律師、木門對木門。因為自己身份認同感低，生怕被人看不起、覺得不入流。」

他又以特朗普與太太Melania為例指：「如果是足夠上流的話，根本就不會理會自己另一半是什（甚）麼條件。誰需要依附一個所謂美貌與智慧並重的老婆，那麼那個人，自己本身肯定不是什（甚）麼人物。」

▲ 林作轉發葉朗程文章。（取自IG）

裕美指與林作是絕配

另外，裕美亦不忍文章攻擊，直認自己低學歷及出身貧窮，但都不及對方膚淺：

兩個人相處究竟是為講外在條件？還是講人的內心？門當戶對，代表價值觀及性格一致？即是話如果你的伴侶突然破產，無哂所有嘢，你就覺得對方配唔起你？ 每個人都有佢嘅專長，唔係用社會準則去量度別人，真正有智慧嘅人，相信絕對唔會好似你咁貶低別人。

裕美又稱真正有智慧的人不會貶低別人，而且時光及名利都會逝去，人生最後要追求的是一個真正無條件愛自己的人陪伴。

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▲ 裕美直斥葉朗程的思想膚淺。（網上圖片）

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另外，裕美又回應與林作的地位分別，努力捍衛二人不被看好的戀情：

好多人話，我同林作是天同地比，那就說明這是絕配了。呢個世界有天也有地，若失去其一應該就失平衡了。 我這個低學歷的裕美，能更顯林作的高學歷高智慧。我這位貧窮出身的裕美，能更顯林作豐厚的背景。 我來，就是要帶岀這個意思。這個世界需要平衡。

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