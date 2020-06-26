切身了解老齡需要 跨代實現共創社會

非牟利機構啟民創社以從事與社會創新相關的項目，透過設計研究(Design research)項目，為全球社會議題提出跨代跨界別共創方案。啟民創社創辦人李欣琪博士(Dr Yanki Lee)相信香港市民非常有創造力，他們只是需要一個誘因去啟發他們的創意及潛力。她希望透過一系列的專題能帶起社會，特別是年輕人關心老齡化的問題。啟民創社在2017年起透過社創設計室項目舉辦了三個有關「老齡」的專題：「腦化城市」(Dementia Going)、「死物習作」(Fine Dying)與「老力生產」(Productive Aging)。在活動中，長者被命名為「老年人」及以「創意伙伴」的身份和年輕人一同思考老齡所面對問題，讓年輕人可以更了解年老一代的身心需要，站在他們的角度去思考問題。透過一系列創意活動，啟民創社的目標是在不遠的將來香港社會能對老齡化有一個全新概念。

▲ 在死物習作的共創過程中，學生們在經過一整個月的香港死物文化題目資料搜集和設計行動後，於社創設計室內與多達一百三十多位老年人見面，進行首次跨代共創過程

自幼與公公關係密切 成啟民創社建立根基

問到啟民創社為何會以老齡作活動的主題，Yanki指出她與外公的關係是一個主因。她自小與外公關係親密，常常一起研究生活美學，這也是推動她去倫敦修讀建築設計的原因，往後亦養成了她喜歡與年老一代交流作啓發創新的習慣。設計思維強調要以人為本，Yanki指出當中的「人」理應就是這一群長者，因為他們是在有關社會的不同研究當中最重要的「資源」。為了讓市民在不同的社會問題上有更深入的了解及討論，Yanki利用自己在國際設計研究的十多年經驗並與本港設計人材如設計編輯徐巧詩 (Ire Tsui) 共同設立啟民創社。是次三個有關老齡的專題亦集合了團隊多年搜集的資料，希望年輕人能透過參與專題並和長者交流而得出的結論，並利用同理心及想像力等元素，切身處地去感受長者們的感受和需要，並為未來創造創新老齡項目，實踐「為我們的未來而設計 」(We design for our future selves)的新設計行動。

預先體驗死後儀式 助年輕人創作創意殯葬

設計研究團隊以「死物習作」項目為例子說明。啟民創社團隊先讓年輕人做好準備，參觀不同殯葬服務如墳場、火葬場、海葬及安寧服務等去了解何謂生死，好讓年輕人能在充分了解現況後再為自己設計一件死後會用到的物件。設計團隊與產品設計工作室Milk Design 根據年輕人與長者的共創意念， 提案新的花園葬撒灰器設計，製作出4-5個不同的原型(Prototype)。團隊以綵排形式舉行一個「未來花園撒灰」，並邀請長者與年輕人來到這個「花園葬禮」當中，以撤灰器原型和模擬骨灰，體驗新的撒灰過程。設計研究團隊從用者在模擬撒灰過程後得的感受，尋找出一款適合大眾使用的撒灰器。最後綜合參與的設計學生、長者、墳場前線職員等意見後，他們選出了可以讓先人個別使用且讓家人寫上祝福字句的紙撒灰器「信別」。經過與食環署的溝通及調整後，現在「信別」已經是在食環署轄下紀念花園進行花園葬禮時可以選擇的撒灰器之一。

▲ 由啟民創社出品， Milk Design 設計的新紙撒灰器「信別」，現在已於食環署五個撤灰紀念花園免費給市民選用。

另一位啟民創社成員徐巧詩說，許多意念如果沒有一件實物作例子的話，人們很難去理解當中的意義。因此啟民創社希望以上的三個專題得出的成果能讓社會大眾集中討論，並從每個人的不同感受與意見中發掘更多的可能性，而不是像是非題般得出「好」或「不好」這種單一結論。

▲ 啟民創社共同創辦人李欣棋（Yanki）設計學博士（右）、徐巧詩 (Ire) (左)。

設計思維必備同理心 放低自己感受對方需要

提起設計思維，Yanki覺得同理心是設計思維中最重要，同時亦是香港人最難理解的一部份。因為同理心必須先放下自己的立場與想法，然後站在別人的角度看待事物，甚至是要讓自己「成為」別人，這樣才能了解對方的真正需要。Yanki 覺得香港的文化與教育都著重於理性方面，對同理心沒有太大的認識及實踐，她並以親身經歷解釋同理心不等於同情心，當她們帶著年輕人到老人院時，年輕人會覺得當中的長者很可憐，希望自己可以幫忙，但這只是同情的表現而非同理心。

▲ 社創設計室於2017 – 2019年的創新老齡能力提昇項目，透過設計思維和跨代共創方法，與一千多名香港大專生四百多名老齡市民嘗試在死物設計、腦化城市和老力生產等三個議題、尋找社會創新設計。

她又以「腦退化症」/「認知障礙症」為例子。香港普遍只會稱作「老人痴呆症」，並且會繼續用正常人的標準對長者進行判斷，如果長者做出「不正常」的行為就認為他是失常。Yanki說例如有些患者可能對私隱沒有概念，甚至購物時忘記付錢也很常見。如果大眾能對此症有多點了解，並能站在患者及家人的角度作出具創意的回應，這便是同理心的表現，亦是啟民創社接下來的新計劃「腦化香港Dementia Hong Kong」的主題。

以「長者/年長一代」的人生經驗去協助解決不同的城市議題、讓年輕人更理解生活，並與大眾共創以改變未來社會對老齡化的固有觀點。利用同理心不但可以影響現今的幾代人，更可以一直延伸下去造福無數後人。啟民創社的專題設計研究項目終會完結，但當中的影響力也許可以比他們想像的走得更遠。

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（資料由客戶提供）

（圖片來自啟民創社）