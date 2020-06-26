美販運人口報告列港入觀察名單　港府強烈反對

▲ 港府發言人指特區政府非常重視打擊販運人口活動。資料圖片

美國國務院發表《2020年美國販運人口報告》，將香港降至「二級監察察名單」，指香港未能立法將所有形式的人口販運刑事化。香港特區政府對此表示強烈反對。

政府發言人今日（26日）表示強烈反對美國國務院發表的《2020年美國販運人口報告》，並指報告內提述由不具名人士或團體所作出的指控，卻沒有提供任何具體個案細節。且報告中不少分析似乎僅基於傳聞，結論基礎薄弱，明顯是基於嚴重偏見及欠缺實據支持。特區政府堅拒接受以此等草率及偏頗方式達致的結論和評級，強調港府非常重視打擊販運人口活動。

發言人指，本港一直以積極主動和多管齊下的方式，全方位打擊販運人口活動。警務處、入境事務處、香港海關和勞工處去年共進行超過7500次販運人口受害人初步識別審核，只有3人被識別為受害人，即佔所有審核的0.04%。在香港，只有極少數目和比例的人被識別為受害人，印證了販運人口從來不是普遍存在的問題，亦從來沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。

發言人續指，香港絕不姑息販運人口這等非常嚴重的罪行，強調香港有恆之有效的法律架構，有超過50條針對各種販運人口行為的法律條文，提供一套全面的保障，並會繼續與民間團體建立具建設性的夥伴關係，攜手全方位打擊販運人口。

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責任編輯：郭詩詩