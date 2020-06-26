企業領袖無懼疫情 以設計思維為機構進行數碼轉型

香港羅兵咸永道體驗中心負責人Guy Parsonage認為：「設計思維應用作數碼轉型項目的核心理念，並不是一個獨立的理念，而是貫穿核心的支柱。」

於數碼轉型過程中運用設計思維在於找出眼前要解決的問題或挑戰。過去幾個月，所有人都經歷了翻天覆地的轉變。三個月前我們在面對的問題再不是「眼前的問題」，因我們正面對全新的複雜難題。一夜之間，機構不得不學習新技能並尋求新方法提供服務。

最近，羅兵咸永道進行了一個財務總監意向調查，詢問了24個國家的871名財務負責人如何應對新型冠狀病毒的影響及如何分配未來的資源。不出所料的是數碼轉型居於首位 (尤其是自動化)。他們意識到，即使在人手不足的情況下，也要迅速地改變商業模式。

「我認為我們已經從科技時代進入了數碼解決方案時代，以用家的角度出發，運用科技解決問題。」

要創造以人為本的解決方案，企業領袖首先要了解要甚麼工作需要數碼化。領袖們可從以下步驟開始：

1. 解你要解決的問題 - 如果你機構的願景不清晰，你也無法制定數碼化願景以協助轉型。

2. 不只是管理團隊，要令整個團隊了解 - 讓每個人都了解我們為甚麼要採用此系統及能解決的問題。

3. 身同感受 - 當你知道你「為甚麼而做」和「為何這樣做」。設計思維的第一階段就是了解像用戶及持份者需要，這樣便能全面改善客戶體驗。

▲ Guy在羅兵咸永道體驗中心演講

Guy認為：「如果你遇到問題，並以技術專家的角度出發，就只能解決眼前的問題。透過設計思維更廣泛及深入地思考問題並延伸到所有持份者身上，能令你整合要解決的問題。」

企業願景通常都很抽象，公司常常被數碼化最迷人的部份吸引，而忘記溝通、融入、訓練和實踐 - 這才是真正需要「整合」的部分。就願景進行討論會有幫助，但這需要在整個機構中進行多層溝通。

所以領袖必須在面對轉型時保持開放，不單是個別的電郵或網上廣播，而是一種貫徹始終的回饋循環。畢竟數碼轉型實際上不只著重科技，而是用以人為本作大前提。設計思維就是一個先身同感受再討論研習的方法，是共同解決問題的過程；不但見證文化轉變，更可加速文化轉變。

基本過程看似簡單直接，實行起來其實很複雜。

對於剛接觸設計思維的機構而言，以下是一些運用設計思維的入門方法！

1. 從最易見的項目開始 - 由機構中人們都關心的項目開始，例如：你要搬遷辦公室，並為新辦公室或過渡期尋找解決方案。

2. 聽取一些良好的外部建議 - 如果你不知道能怎樣做，你或許需要一些相關諮詢。

3. 建立一支跨職能的團隊 - 如果你要在機構中進行變革，不能只靠管理團隊，要讓團隊共同解決問題，打破穀倉。

4. 讓所有人看見成功 - 整個過程中，即使行政總裁不在團隊中，行政總裁或最高決策人也要以項目發起人身份，帶領團隊慶祝項目成功。

5. 最重要的是分享故事 - 記錄和拍攝整個過程，將最引人入勝的過程及成果製成影片並大肆宣傳！

Guy Parsonage是羅兵咸永道體驗中心的合夥人兼負責人，負責為環球品牌在大中華區内外推動數碼轉型及創新。

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（資料由客戶提供）