【星二代】翁嘉穗兒子讀名校兼舉重冠軍　培育兒子文武雙全靠一個絕招

▲ 鄭秀文和好姊妹翁嘉穗飯局。

Sammi鄭秀文一向都熱衷在社交平台分享生活點滴,鄭秀文在昨晚(6月25日)於社交平台上載與翁嘉穗(Virginia)飯局的相片,Sammi並寫:「跟美麗的港姐Viginia(翁家穗)吃飯,二人小聚。相識十多年,是好姊妹啊!」不過令不少人意想不到的是,似是風馬牛不相及的二人,原來不但是朋友更是好姊妹。

翁嘉穗亦上二人當晚合照,並寫:「Lovely dinner with my beautiful sis! Always care about me, support me & remind me to follow God! 🥰」

【齊心抗疫】鄭秀文古天樂齊落區派口罩 李珊珊受甘比鼓勵當義工

▲ 鄭秀文和翁嘉穗原來是好姊妹。(取自鄭秀文IG)

【星二代學校】吳鎮宇夫婦見證兒子小學畢業獲獎 新加坡國際學校設IB課程雲集星二代

翁嘉穗成兩孩之母

鄭秀文今年47歲,翁嘉穗較Sammi少1歲,彼此年齡相約。不過鄭秀文早在1988年已參加歌唱比賽、1990年正式出道。翁嘉穗入行較鄭秀文遲,在1997年參選香港小姐競選並奪冠軍才入行。

翁嘉穗在1999年與富商鄔友正結婚,二人現育有兩子,長子鄔謨雲(Jason)18歲、次子4歲。雖然翁嘉穗早已不在娛樂圈發展並且是兩孩之母,卻保養得宜,身形仍十分纖瘦。

由於兩兄弟年紀相差很遠,長子功課及課餘活動較忙,與弟弟相處時間本來不多,翁嘉穗曾表示想出妙法,就是支薪請大仔為弟弟補習,起初他只當賺取補習費的工作,後來漸漸喜歡上照顧弟弟。

▲ 翁嘉穗的兩個兒子年齡相差很遠,兄弟感情卻要好。(相片來源︰Jason Wu's IG)

翁嘉穗兒子文武並存

在加拿大英屬哥倫比亞大學經濟系畢業的翁嘉穗,其長子Jason正就讀美國波士頓名校東北大學商科,她亦一直放手讓兒子自由發展,並成功栽培Jason成為舉重運動員。

翁嘉穗在年前曾公開讚揚兒子在美國參加國際健力舉重比賽上取得世界冠軍,同時在深蹲及硬舉上締造兩項世界紀錄。

▲ Jason代表香港出戰多項舉重比賽,更刷新了兩項世界紀錄。(相片來源︰Jason Wu's IG)

翁嘉穗分享育兒經

Jason在其餘比賽亦曾取得佳績,前在香港健力錦標賽創下3項香港健力舉重紀錄,成續非凡。現時,Jason加入學校舉重隊與同學一起受訓。

翁嘉穗指育兒撒手鐧是軟硬兼施,會表揚兒子讀書及舉重有好成績,令兒子不會只偏向某一方面發展。

她認為要著重與小朋友的溝通:「小朋友需要大家關心。他們打機上網有自己的世界,所以就算幾忙都要騰出時間與他們傾偈,不要成日鬧同逼他們讀書,要聽小朋友心聲。」

翁嘉穗亦坦白透露過兒子亦曾經歷反叛期,遇上此情況時會直接向兒子吐露心聲:「你這樣,媽咪會好唔開心!」她表示反映兩、三次後,兒子便學會收斂。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:http://bit.ly/3bebLM2