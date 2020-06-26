職專文憑畢業生 技能成專業

有沒有想過自己「玩玩吓」的啫好只要配合學習並加以發揮，都可以成為一門專業技能?徐政源及姚煒達皆在中三畢業後入讀青年學院職專文憑（DVE）課程，分別入讀資訊科技同電機工程課程將個人志趣加以發展，一步步邁向自己的理想職業。

徐政源（Nicholas）年紀輕輕已經創業，開設手機應用程式公司，直言自小喜歡玩電腦，卻未曾想過能將興趣發展。回想中三畢業後決定入讀DVE課程，於適合自己的模式中學習，不但從學習中得到樂趣，更找到了自己未來的事業發展方向。

以職場為本 提升學習動力

Nicholas對傳統教學手法並不適應，但DVE（資訊科技）課程內容大都與電腦編程有關，重燃他對學習的興趣。他分享：「就算學英文，老師也會偱偱善誘，讓我明白電腦編程，參考資料多以英文編製，學好英文有助我理解更多電腦編程技術。」青年學院老師除教授專業知識及技術外，亦樂意分享他們於IT行業的經驗，使Nicholas明白將來投身工作需要裝備不同範疇的知識，亦令他燃起興趣，與青年學院老師仍保持亦師亦友的關係。

IT的範疇非常廣泛，Nicholas認為DVE（資訊科技）課程涵蓋不同的基礎知識，包括電腦編程、網絡安全加密、多媒體應用等。「掌握了基礎技術，我就可於有興趣的範疇深入鑽研，並不斷自學，力求進步。」除此以外，DVE的全人發展單元及歷奇訓練等體驗活動，更能助學生認識自己的性格特質，並培養良好的溝通技巧。

▲ 徐政源（Nicholas）在職專文憑及高級文憑期間累積編程經驗，有助開拓個人事業發展。

累積實戰經驗 助日後創業

完成DVE後，Nicholas選擇升讀IVE智能手機軟件開發高級文憑更創立編程公司，於課餘時替玄人公司開發手機程序。

▲ Nicholas創立編程公司，發展自己的事業。

完成高級文憑課程後Nicholas再升讀城市大學的學士課程，打算學習事業同時兼顧，但編程公司的業務不斷發展，Nicholas決定把握機會，専注事業發展，並計劃日後繼續進修，深造在資訊科技方面的知識。

Nicholas選擇全身投入事業，而另一位DVE學生姚煒達，則因為DVE能配合「VTC Earn & Learn職學計劃」（下稱職學計劃），讓他一邊讀書，一邊能賺取穩定收入幫補家計而報讀。

參加學徒計劃 提早考取牌照

「每天出門第一樣接觸的一定是升降機，我很好奇升降機的運作，所以當時便選擇了DVE（電機工程）。」姚煒達解釋，入學首年他需要以全日制形式修讀DVE課程，第2年至第4年則受聘於日立電梯工程（香港）有限公司（下稱日立），一邊工作一邊以兼讀形式完成DVE課程。同時因為在日立累積工作經驗，令他可以於完成職學計劃後考取技工牌照，能夠更早投入職場，減輕家庭的負擔。

姚煒達直言自己不擅於課本學習，但喜歡研究機械並動手操作，DVE的課堂生動有趣，讓他能專注於自己感興趣的科目。「校院設有模擬教學設施，透過互動靈活的教學模式加強實務技能訓練，例如每次上堂也會進行包括維修、保養以至年度檢測等不同模擬實測，提升專業技能」。

▲ 姚煒達喜歡職專文憑著重實操訓練的學習模式。

參觀展覽及進行訓練 實踐理論

至於最難忘的學習經歷，姚煒達首推VR學習：「別以為學習機械只會靠傳統工具，其實課程亦包括VR升降機維修訓練，讓我們看到平日少有機會接觸的電梯內部結構，更透過遊戲過關形式應用所學得的維修理論、安全知識，過程生動有趣！」

▲ 煒達現時在日立維修部擔任助理技工。

現時煒達在日立維修部擔任助理技工，有機會在安裝、維修、保養等不同部門學習，令他對課堂所學有深入的認識和了解。「DVE的課堂所教授的行業專業知識，例如在進行升降機大型維修中如何修短主纜；在日立進行實操訓練時，則可以學以致用，加深記憶。有時書本上展示的圖片文字比較難以理解，但在工作時看到實物，一上手去做，就可以了解得更清楚。」煒達認為邊做邊學的學習模式更適合自己，同時他亦會主動提問，向師傅學習更多技巧和過來人經驗。今年畢業的他表示目前的小目標是能順利考取技工牌照，並繼續進修，期望有日成為工程師。

Nicholas和煒達兩人寄語正就讀中學的學弟學妹要多接觸不同事物，了解自己的興趣，發掘專長，早一步發展屬於自己的專業技能，向適合自己的方向邁進。

(資料由客戶提供)