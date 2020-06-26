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【湯馬戀】湯洛雯意外晒馬明定情手機殼　靚湯炎夏穿長袖衣物有原因

娛樂 11:30 2020/06/26

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

湯洛雯展示與馬國明的情侶手機殼。

靚湯湯洛雯和馬國明自公開認戀後獲得全城祝福，愛美的湯洛雯最近展示美甲時，意外晒出與馬明的情侶手機殼，大放閃光彈！有網民發現正在蜜運的湯洛雯，近日頻頻穿上長袖衣物，靚湯解釋炎夏穿長袖衣物的箇中原因。

靚湯和馬明早前雙雙貼出代表自己的獨角獸及小馬公仔公開認愛，並獲得不少網民送上祝福。

【湯馬戀】湯洛雯一家為母親慶生　馬國明疑低調現身見未來外母

靚湯意外展示與馬明的情侶手機殼。（湯洛雯IG截圖）

最近去美甲的靚湯展示成果時，意外晒出「愛的手機殼」，殼上印有小馬及獨角獸圖案，更寫上「You」和「Me」，甜度爆燈！

【湯馬戀】湯洛雯馬國明認愛成傳媒焦點　靚湯懇求給予空間別再追訪家人

靚湯最近經常穿長袖衣物。（湯洛雯IG圖片）

正所謂「夏日為大地帶來美腿」，但樣靚身材正的靚湯最近卻經常穿長袖衣物，令不少網民表示失望。

靚湯貼出蚊爛照片。（湯洛雯IG截圖）

靚湯發文解釋原來不穿長袖衣物是有苦衷的，她展示手腳上的蚊爛，反問：「有哪個女生夏天不想穿裙子呢？」然後又吐苦水指身上的蚊爛都是拍攝外景後帶回來的「手信」，更謂：「差不多到處都是，現在的蚊真的是蚊怕水也不怕。」

難怪靚湯於炎炎夏日都只能穿著長袖衣物遮擋蚊爛，有苦自己知！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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