【新冠肺炎】阿聯酋航空確認僅1人接受返回杜拜安排　另外10人堅持逗留香港

▲ 11名旅客上周六乘坐阿聯酋航空由杜拜抵港後，欲轉機前往內地，但無持有可前往目的地的登機證，其後滯留機場。（資料圖片）

新冠肺炎疫情趨緩和，香港機場6月1日起逐步恢復轉機或過境服務。有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，原來想轉機前往內地，但並無持有可前往目的地的登機證，其後滯留機場，同機有26多名乘客先後確診新冠肺炎。

【新冠肺炎】10名滯留香港內地人正等候檢測結果 1人現病徵送東區醫院

阿聯酋航空回覆TOPick查詢確認，11名旅客於6月20日經阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往中國內地。惟根據現行實施的旅遊出境措施，並不允許旅客由香港轉機至中國內地。因此，旅客計劃乘搭的轉機航班亦不准許旅客登機。對於為何讓未有登機證旅客來港轉機的原因，阿聯酋航空則未有正面回應。

【新冠肺炎】阿聯酋航班26人確診 10人未能轉機滯留機場送檢疫中心隔離

阿聯酋航空已提供旅客返回杜拜的航班安排，只有其中一人接受並已乘搭6月24日凌晨航班返回杜拜。其餘旅客並未有接受安排，仍堅持於香港逗留。阿聯酋航空自事件發生後，一直與機管局及相關部門緊密合作，並積極處理是次事件。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳子謙