  • 30°C
香港時間 : 2020626日 (週五) 11:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】阿聯酋航空確認僅1人接受返回杜拜安排　另外10人堅持逗留香港

社會 10:43 2020/06/26

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

11名旅客上周六乘坐阿聯酋航空由杜拜抵港後，欲轉機前往內地，但無持有可前往目的地的登機證，其後滯留機場。（資料圖片）

新冠肺炎疫情趨緩和，香港機場6月1日起逐步恢復轉機或過境服務。有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，原來想轉機前往內地，但並無持有可前往目的地的登機證，其後滯留機場，同機有26多名乘客先後確診新冠肺炎。

【新冠肺炎】10名滯留香港內地人正等候檢測結果　1人現病徵送東區醫院

阿聯酋航空回覆TOPick查詢確認，11名旅客於6月20日經阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往中國內地。惟根據現行實施的旅遊出境措施，並不允許旅客由香港轉機至中國內地。因此，旅客計劃乘搭的轉機航班亦不准許旅客登機。對於為何讓未有登機證旅客來港轉機的原因，阿聯酋航空則未有正面回應。

【新冠肺炎】阿聯酋航班26人確診　10人未能轉機滯留機場送檢疫中心隔離

阿聯酋航空已提供旅客返回杜拜的航班安排，只有其中一人接受並已乘搭6月24日凌晨航班返回杜拜。其餘旅客並未有接受安排，仍堅持於香港逗留。阿聯酋航空自事件發生後，一直與機管局及相關部門緊密合作，並積極處理是次事件。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 阿聯酋航空 機場 機場管理局

最高瀏覽

【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
17:59 2020/06/24
【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
【新冠肺炎】滿月宴上鄰居爭相又抱又親吻　40天大男嬰不幸染疫離世
18:31 2020/06/25
【新冠肺炎】滿月宴上鄰居爭相又抱又親吻　40天大男嬰不幸染疫離世
【土地問題】為上車氹交出公屋購綠置居　教師弟道出趕走家姐真相結局逆轉
12:47 2020/06/25
【土地問題】為上車氹交出公屋購綠置居　教師弟道出趕走家姐真相結局逆轉