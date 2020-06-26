【喜劇之王】黃一山爆星爺再按豪宅玄機　揭周星馳身家厚拍《逃學威龍》已掃物業

▲ 黃一山爆星爺有多少身家。

周星馳星爺身家豐厚人所共知，持有上市電影公司比高集團的星爺，近日被指把位於太平山普樂道的天價豪宅再度承按套現，惹起市場關注，星爺對此事未有發表言論，惟日前跟周星馳合作過多部電影的黃一山，卻拍片大爆星爺財務狀況！

星爺周星馳除了是具影響力的演員和導演，手持電影製作上市公司比高集團，更是圈中有名的炒樓王，投資眼光獨到，曾於2004年以2.1億購入尖沙咀加連威老道一個地舖，於六年後以3.2億轉售，狂賺1.1億元港幣。

▲ 星爺在物業投資得心應手，以往在地產市場常有斬獲。（經濟日報圖片）

星爺再按天價豪宅

而星爺擁有最高價位的物業，相信就是位於太平山頂普樂道、以「天比高」名命的地皮上的四座洋房。

在上星期據土地註冊處文件中顯示，星爺持有的該物業於3月13日第二度進行按揭，承按銀行為美國國家銀行資金背景的摩根大通銀行JPMorgan Chase Bank。

市場有傳星爺套現現金，應付財務需要，不過至今周星馳或其公司未就此事作回應。可是日前曾跟星爺合作過《逃學威龍》等電影的黃一山，在內地抖音拍片則透露星爺加按的玄機。

【喜劇之王】周星馳再按天價豪宅套現 星爺6000呎大宅坐擁維港全景

▲ 星爺在天比高其中一幢洋房，以天價八億售予內地富豪。（經濟日報圖片）

黃一山在片中說：「最近有很多人問我，星爺的經濟怎麼了？他是不是要破產？有人說他欠債6個億，有些人說他欠債10個億，所以他現在要把房子抵押了，所以他經濟是不是出現很大問題？」

他續道：「大家不用擔心星爺，他很多物業的，他現在住的那個豪宅保守估計都超過20個億，他自己拿自己的豪宅出來變現金還給人家就OK了，所以大家絕對不用擔心星爺的經濟狀況，他會繼續住豪宅，因為瘦死的駱駝比馬大。」

▲ 多年不見的黃一山，近日在抖音談跟星爺合作。（影片截圖）

星爺早對物業市場有興趣

黃一山跟星爺在90年代多度合作，他就分享：「我記得我拍《逃學威龍》的時候是1991年，那時候我們在街道拍戲，我在看劇本的時候，就看見星爺喜歡在房地產中介前面看，我就問星爺看甚麼？他說我在看店面，看豪宅呀。」

因此黃一山就明白星爺的興趣，就是投資房地產。他說：「所以星爺買了很多店舖，買了很多豪宅，估計沒有100個億，都有幾十個億。那麼有錢的人，大家問為甚麼他6億或10個億的現金都拿不出？」

【喜劇之王】連續5年準時深夜為星爺慶生 周星馳身邊最有情義的星女郎

▲ 黃一山跟周星馳合作《逃學威龍》成經典。

他解釋：「我就想問，誰會在家裏放6億或10個億的現金？人家做生意的人都喜歡投資，所以你叫他拿錢出來是不可能的，但是你叫他拿物業出來變現金是絕對有可能的。」

黃一山後來向傳媒透露，自己跟周星馳其實已沒聯絡近20年，對星爺的財政只是估計，但他跟星爺身邊的人都有交情，故或多或少都能理解，並指自己以前拍戲時，也頗能猜透對方心思，故星爺拍戲未有閙過自己。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2