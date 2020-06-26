【新冠肺炎】10名杜拜抵港客滯留禁區5日始送檢疫中心　陳凱欣斥事件「匪夷所思」存極大漏洞

▲ 陳凱欣指整個事件流程非常不理想，批評是極大漏洞。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，11名旅客上周六（20日）由杜拜抵港，欲轉機前往內地，惟無持有可前往目的地的登機證而要滯留香港機場，其中一人前天（24日）返回杜拜，餘下10人由被安排入住檢疫中心作隔離，其中一個出現病徵，被送往東區醫院治理。立法會議員陳凱欣批評事件流程非常不理想，該批旅客於禁區逗留多日，形容是「匪夷所思」，存極大漏洞。

【新冠肺炎】10名滯留香港內地人正等候檢測結果 1人現病徵送東區醫院

陳凱欣今（26日）早接受電台訪問時指，整件事的流程非常不理想，涉事的內地旅客於上周六抵港，5日後才被送往檢疫中心，形容是「匪夷所思」，批評是極大漏洞，並追問到底衞生署是何時知悉相關情況。

她直言本港抗疫措施早規定非港人不能入境，亦不提供轉機服務，為何會讓該批旅客來港，「到底俾佢哋上機前出咗咩問題？」，認為航空公司有一定責任。她又質疑機管局是何時通知衞生當局，直斥該批旅客有數日時間，是在機場禁區內「自由郁動」，可以到食肆、店鋪消費，或接觸到本地職員、返港旅客，加上該班航機EK380早前已有多人感染，有一定的風險。

【新冠肺炎】阿聯酋航班26人確診 10人未能轉機滯留機場送檢疫中心隔離

陳凱欣坦言得詢相關事件後，直言「點解會咁樣發生」，認為機管局、衞生當局及航空公司一定要作出補救，強調事件不可以再發生，「絕對唔可以再發生，真係接受唔到」。她指，若衞生防護中心是前日（24日）才得知事件的發生，當局沒收到通知是極大漏洞，亦應查清類似事件是否只發生過一次，「最重要是搵出出錯的問題 」，否則會為檢疫中心帶來壓力，亦有機會再引起本地爆發。

她認為該批旅客有一名人士已有病徵，當局應盡快尋回接待過他們的機管局、航空公司職員，及相關食肆的店員，為他們作快速測試；當局亦應公開呼籲，同一段時間返港的旅客去過相關食肆 ，亦鼓勵他們作一個測試，「唔好因為前面嘅程序出錯，而羞於做高度呼籲」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩