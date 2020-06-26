【母愛印記】生B後肚皮鬆弛大嘆「回不去」　媽媽：好好珍惜為你生孩子的女人

▲ 有台灣媽媽在網上分享肚皮鬆弛照片，大嘆「回不去」。

媽媽生兒育女除了要捱過10月懷胎的辛酸，亦要面對肚皮鬆弛及身材走樣的現實。有台灣媽媽近日就勇敢地展示自己鬆弛的肚皮，並向爸爸們表示，「好好珍惜為你生孩子的女人」。

▲ 媽媽展示自己的肚皮照。（facebook圖片）

有台灣媽媽在facebook群組「爆怨公社」發帖，展示自己的肚皮照，從照片可見，媽媽側躺著，就見到垂墜的肚皮皮膚。媽媽表示，自己已有做運動，體脂肪亦標準，只是「怎樣練都回不去的少女時代」。

跟老公感情好只是看到肚皮都很難過，生孩子毀掉的不只肚皮。

因此，她提醒丈夫們，「當爸爸，就好好珍惜為你生孩子的女人。」帖文獲得6,000多人讚好，不少媽媽紛紛留言，完全感同身受，「每次照鏡子看到自己的肚皮，都覺得沒自信很難過」、「還有妊娠紋、掉髮、奶下垂、奶頭受傷、產後漏尿......說多都是淚」。不過亦有人表示， 「這是偉大的象徵，為妳感到驕傲」。

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責任編輯：王明芳