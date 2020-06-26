【商場優惠】港鐵商場推餐飲零售優惠高達$3,600　一文睇清8大MTR Malls優惠詳情

▲ 港鐵推出MTR Malls的餐飲零售優惠。（經濟日報圖片）

港鐵推出MTR Malls的餐飲零售優惠，大家在指定8間MTR Malls消費指定金額，可享現金券、MTR分及優惠券等等，獎賞高達$3,600。以下為8間MTR Malls的優惠詳情。

ELEMENTS

餐飲消費獎賞：（6月15日至7月31日）

於星期一至四（公眾假期除外）晚上６時後於指定餐飲商户，即日單一消費滿HK$1,000，可享HK$500 ELEMENTS圓方餐飲現金券。

零售消費獎賞：（6月15日至7月31日）

於零售商户，即日消費滿HK$6,800，可享總值高達HK$1,200 ELEMENTS 圓方購物現金券及商户禮券；消費滿HK$28,000，亦可享HK$3,600 ELEMENTS 圓方購物現金券及商户禮券。

德福廣場、青衣城、PopCorn

餐飲消費獎賞：（6月29日至7月30日）

逢星期一至四（公眾假期除外）晚上6時後，MTR Mobile會員於指定食肆單一消費每滿HK$500，即可獲得HK$50商場購物券＊，每張單據消費上限為HK$2,000，最多可獲4張HK$50商場購物優惠券*。

*消費滿HK$100即可使用1張，只適用於星期一至四（公眾假期除外）晚上6時後於食肆使用。

零售消費獎賞：（6月26日至7月26日）

逢星期五至日，MTR Mobile會員於指定非食肆商舖累積2張單據消費滿HK$1,800，即可換取２張HK$100商場購物優惠券*。

*包括1張HK$100時裝及美容購物優惠券及1張HK$100電子產品及珠寶購物優惠券。消費滿HK$200即可使用1張。

杏花新城

餐飲消費獎賞：（6月1日至9月30日）

MTR Mobile會員憑平日指定食肆單一滿HK$200電子貨幣消費單據，即可賺取額外300MTR分獎賞；憑週末及公眾假期指定食肆單一滿HK$200電子貨幣消費者單據，即可賺取額外500MTR分獎賞。

零售消費獎賞：（6月1日至6月30日）（逢星期六、日及公眾假期）

MTR Mobile App登記用户於週末及公眾假期憑指定運動商户單一滿HK$200即日電子貨幣消費單據，即可賺取額外1000MTR分獎賞；憑指家運動商户單一滿HK$1,200即日電子貨幣消費單據，即可賺取額外HK$50港鐵商場現金券。

連理街（7月1日至8月31日）

單一消費滿HK$500，即可換領HK$20現金禮券。

Citylink、綠楊坊（6月20至7月12日）（逢星期六、日及公眾假期）

於場內零售商户及食肆以即日電子消費累積計滿HK$800，即可換領HK$50港鐵商場現金禮券。

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責任編輯：王芷瑩