受女兒離世打擊　80歲陳方安生宣布退下公民及政治工作　

前政務司司長陳方安生今日(26日)發表聲明,表示今年初已年屆80歲,她很久以前答應兒女,滿80歲會從公民及政治工作退下來,過上一個較安靜的日子。

她又說,最近愛女猝離世對一個沉痛的打擊,需要一些時間和空間哀悼和復原,希望未來可以花更多時間陪伴家人,特別是與孫女們和女婿。

陳方安生將一如既往,以香港為家,盼望年輕人不要對未來失去希望,以守法與和平的方式,繼續守護這個城市的核心價值。

陳方安生在1993年至1997年在港英政府出任布政司,是首位華人布政司,1997年回歸後擔任首任政務司司長,至2001年因不滿時任特首董建華推行問責制,以私人理由提早退休,結束近39年公職生涯。陳方安生的女兒陳慧玲5月逝世,終年57歲。

陳方安生全文聲明

今年二月,我年屆八十。很久以前我答應了兒女,滿八十歲我會從公民及政治工作退下來,過較平靜生活。

最近女兒猝然離世,對我是沉痛的打擊,我需要一些時間和空間哀悼和復原,更加珍惜與家人特別是孫女們和女婿共聚天倫的時光。

一如既往,我以香港為家。我盼年輕人對前途保持希望,以守法與和平的方式繼續守護我們這個城市的核心價值。

I reached the age of 80 at the start of this year, an age at which I long ago promised my children I would step back from civic and political engagement and lead a quieter life.

The recent loss of a beloved daughter is a devastating blow. I want to give myself time and space to mourn and recover. I also want to spend as much time as possible with my family, particularly my granddaughters and son in law.

Hong Kong has been and always will be my home. I urge young people not to lose hope for their future and continue to hold fast to the values that underpin our unique city but to do so in a law abiding and peaceful manner.