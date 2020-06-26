【疫情減壓】周末遊港島南區漁港風情　食隱世艇仔粉兼賞周星馳拍攝地

▲ 這個周末不妨到港島南區，感受漁港風情之餘，亦可嘆碗食神隱的艇仔粉。

疫情下大家無法外遊，對自己身處的香港，不妨以「遊客的眼睛」看待，好奇地重新發掘樂趣。像港島南區的香港仔鴨脷洲，既有傳統的洪聖廟、天后廟，亦有由英式建築活化的青少年中心「蒲窩」，再追尋一碗行蹤不定的艇仔粉，周末遊相信很滿足了。

▲ 香港仔的避風塘仍具漁村味道，周末不妨來遊逛一下。(攝影︰馮柏偉)

講起港島南區，重點區域肯定是香港仔、鴨脷洲，由泊滿漁船的避風塘分隔，街渡縱橫風味一絕，自從港鐵南港島線開通後，從金鐘去也不過10分鐘左右，就可親炙這片漁港風情。盡管捕魚業式微，但在鴨脷洲大街仍有商店販售魚網、釣勾等相關的五金用具。

第一站︰洪聖廟前 聳立擋煞龍柱

這次隨維城觸蹟的導賞員翁漢輝作介紹，首站就到了這間洪聖廟，他表示︰「好多人以為香港仔發展早於鴨脷洲，其實從這廟可看到是鴨脷洲先開發。此洪聖廟建於乾隆38年( 1773年)，為兩進三開間式設計，簷頂花脊都是廣東石灣陶塑公仔，手藝精湛。」翁漢輝還囑我留意廟前兩枝「擋煞龍柱」，

這兩支柱又名『定海神針』。因傳說鴨脷洲的島民覺得對面的香港仔警署像一頭老虎，兼之1915年落成的香港仔華人永遠墳場，他們認為有煞氣，故放了這兩條龍柱擋煞。

▲ 鴨脷洲洪聖廟簷頂花脊都是廣東石灣陶塑公仔，表情栩栩如生。(攝影︰馮柏偉)

▲ 每年農曆二月十三日在鴨脷洲的洪聖誕，會恭迎洪聖和其他神像在區內巡遊，場面熱鬧。(攝影︰馮柏偉)

翁說這柱已是第三代，「上一代的龍柱被2014年的颱風海鷗吹斷，之後此廟列為法定古蹟，再將新的一對安放在此。」值得一提的是，每逢農曆二月十三日這裏還有洪聖誕，會恭迎洪聖和其他神像在區內巡遊，是場面熱鬧的，明年不可錯過。

▲ 廟前的這「擋煞龍柱」，是鎮住對面香港仔警署和華人永遠墳場的「煞氣」。(攝影︰馮柏偉)

鴨脷洲洪聖廟

地址︰鴨脷洲洪聖街

開放時間︰8am至5pm

第二站 大地魚熬製 $30馳名艇仔粉

數鴨脷洲的「名物」，經常神隱的艇仔粉相信是其一。相傳當年的漁民，為了方便一眾水上人，令他們不用登岸食飯，故部分艇家會提供一碗碗湯粉麵，從而產生出艇仔粉這美食。唯時移勢易，目前只有兩家艇戶有得食艇仔粉，且周一至周日行蹤不定。

▲ 流叔在艇上忙著，有遊船駕近幫襯，儼如海上的流動食肆！(攝影︰馮柏偉)

流叔經營的艇仔粉，在區內最是有名，記者走訪當天流叔正在鴨脷洲街渡旁碼頭的小船「開檔」，在砧板斬叉燒，不少人則已慕名而來等候，也不介意在海旁「立食」。

▲ 艇仔粉有叉燒、燒鴨、切雞等配料，一碗才$30相當抵食。(攝影︰馮柏偉)

艇仔粉的湯底用大地魚熬製，餸菜就有叉燒、燒鴨、切雞、魚片、豬肚等材料，其實就是雜錦麵，最後放灑一點惹味的胡椒粉、甜豉油及蔥花調味，一碗才$30，乃地道真滋味。翁漢輝表示，「不少漁家會致電流叔，他就乘著艇穿梭即製，只限當日提供，不會留過夜，有時他還會讓食客上他的艇參觀！」

流叔艇仔粉

電話︰9140262，可致電流叔，查詢當天的營業狀況

第三站 《算死草》拍攝地 香港仔警署活化「蒲窩」

食完艇仔粉，就可乘駁腳的船渡到香港仔。出了停泊點後，徒步3分鐘就可沿斜坡到石排灣山麓海邊，這間由前香港仔警署活化而成的青年中心「蒲窩」，為紅磚的英式殖民建築，兼有隔陽的通廊，別具歲月情韻。

▲ 前香港仔警署活化而成的「蒲窩」青少年中心，佇立在山腰間，這裏也是拍攝周星馳《算死草》之地。(攝影︰馮柏偉)

▲ 前香港仔警署為紅磚的英式殖民建築，極具情調，但許多香港仔街坊也表示「住了幾十年都未去過」。

翁漢輝表示這裏前身的香港仔警署，建於1891年，是港島第2座警署(第一座是赤柱警置即現在的惠康超級市場)，

1992年由當時任教於香港大學解剖學的方維德教授（Professor Frank White）倡導成立此青少年中心，教他們音樂、跳街舞等活動，免於沉淪濫藥。

▲ 這個前槍房，牆後有層層的木架放槍，職員每天要把自己鎖在房內，才在圓口位內派槍，以防被搶槍。(攝影︰馮柏偉)

從中門走入，就是昔日的報案室，旁邊是個像鐵籠的房子，原來是槍房所在。「以前派槍的同事，會先鎖自己在房子，再在中間圓窗部份遞出槍支，以免被搶槍。」今天這裏已變為紅靴咖啡室（紅靴是方維德教授常穿之鞋，取名以茲記念），有一組鼓讓青少年夾band。

中心後邊還有一小片籃球場，原來是周星馳主演的電影《算死草》尾場中，問吊葛民輝那幕的拍攝地。牆上有條龍的塗鴉，背後原來亦有段故︰

當年方維德教授請了一個鬼佬塗鴉老師來授藝，他在港時在街上執到張印有龍圖案的紙，就依樣葫蘆在這裏畫，後來他Show給職員看，方知那原來是陰司紙！

▲ 龍形塗鴉背後原來也有點段故。(攝影︰馮柏偉)

蒲窩青少年中心

地址︰香港仔大道116號

電話︰28732244

備註︰因疫情關係，中心未完全開放，詳情可致電查詢

the_ blanks x ＠維城觸蹟 香港情懷導賞團：南區探秘

導賞團參觀景點︰鴨脷洲洪聖古廟、乘街渡到香港仔、品嚐風味艇仔粉（自費）、 香港仔天后廟、聖伯多祿堂、香港仔華人永遠墳場、香港仔漁光村、蒲窩青少年中心（前香港仔警署）

日期：6月27日

時間：2pm至430pm

費用：$280

