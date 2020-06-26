【新冠肺炎】10杜拜抵港客滯留禁區5天自由走動　梁子超：事件絕不理想不排除有交叉感染

▲ 梁子超指機場內的航空交通規管是防疫一個最重要的關口。(資料圖片)

本港上周六（20日）有11名杜拜抵港內地人，欲轉機至內地不果，其中一人接受返回杜拜安排，另外10人則滯留在機場禁區5日，其中一人昨日出現病徵被送往東區醫院。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，事件處理絕不理想，因相關旅客來自高風險地區，加上同機有人確診，風險不低，旅客滯留機場期間，在無監管下自由走動，不排除有交叉感染，促請當局詳細檢討。

【新冠肺炎】10名杜拜抵港客滯留禁區5日始送檢疫中心 陳凱欣斥事件「匪夷所思」存極大漏洞

梁子超今日（26日）接受電台訪問時表示，10名由阿聯酋迪拜抵港的內地人，在機場滯留5天的事件，是絕對不理想。他指出，本港的確診個案中有三分之二為輸入個案，大部分是經機場入境，機場內的航空交通規管是在防疫一個最重要的關口，當局容許這批來自高疫情地區的旅客在機場滯留5天，而同機上共有26人確診，認為他們或已在機上交叉感染，相信其感染風險並不會比其26名確診人士低。

【新冠肺炎】阿聯酋航班26人確診 10人未能轉機滯留機場送檢疫中心隔離

他又指，旅客一踏足香港機場，即已屬特區政府的管轄範圍，當局應明確、清晰、果斷執法，若有人不能合法入境，又不依從機場人員的指示折返原地，或應聯絡有關人士證件的簽發當局處理及跟進，同時亦應盡快安排病毒檢測，以保障其他機場使用者。他說，「這件事是值得去詳細檢討如何去杜絕這個情形出現」，例如安排滯留人士檢疫，用特別專車對病毒呈陰性反應的滯留者，送到深圳灣再檢疫，盡量減少轉機客在機場逗留時間，亦應研究如何處理未有陸路口岸連接地區的滯留旅客安排，例如遣返到出發地點或證件簽發地等。

【新冠肺炎】阿聯酋航空確認僅1人接受返回杜拜安排 另外10人堅持逗留香港

機管局昨日（25日）指，旅客逗留期間，航空公司亦有提供餐券及毛毯。梁子超表示，從高疫情地區抵港的人士，每多留在機場一小時就會對機場的人士造成風險，特別是當局如想恢復低風險地區交往時，則更加需要特別小心。而該批旅客可在機場禁區自由走動，沒有受到監管的情況是絕不理想。他指出，當局應監管過境旅客在機場逗留的時間，以及發生問題時如何向執法機構反映及處理，強調事件是不容發生，並促請當局詳細檢討，不應在未有果斷執法和應變安排前，重啟轉機安排。

【新冠肺炎】10名滯留香港內地人正等候檢測結果 1人現病徵送東區醫院

梁子超續指，由於新型肺炎可以經飛沫和透過飛沫污染環境再間接傳染，一旦有人滯留期間發病，好容易污染機場空氣和環境，病毒可能再由獲豁免檢疫人士，帶入香港社區，建議當局如發現任何地勤人員有呼吸道病徵，應盡早安排篩檢，盡量減低風險。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2



責任編輯：郭詩詩