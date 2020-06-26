【鞋底播毒】小巴行駛時踩座椅4次調校冷氣　外傭懶理男童乘客擔心發生意外

▲ 有網民拍攝到一名男童在小巴行駛中4次踩上座位調校冷氣。

小朋友雖貪玩好動，但作為家長應多加看護，避免在發生意外後才後悔莫及。日前，有網民在社交媒體上載圖片，指一名男童在小巴行駛中，多次著波鞋踩上座椅調校冷氣，而同行的外傭懶理，被指「只顧看右邊窗外的風景」，不理男童的安全。帖文引起網民熱議，擔心男童發生意外。

一名網民於Facebook群組「將軍澳主場」發帖並上載圖片，指一名男童在6月24日下午一時許，乘搭一架由西貢開出前往將軍澳新都城的小巴，期間男童曾4次著波鞋踩上座椅調校冷氣。

行駛路段有彎位斜路

由於西貢往將軍澳方向路段有多個彎位，而且亦有多條斜路，但男童未有擔心自身安全，在小巴行駛中亦踩上座椅。同行的外傭沒有理會，網民形容她只顧看右邊的風景，4次中只有1次勸喻男童坐下。

網民：司機點解唔出聲

事件引來網民爭論，討論何人需為事件負責任。不少網民批評男童不顧衛生，「對鞋直接踩上去」、「鞋底好污糟」及「佢係咁連鞋企上張椅上，下一位坐上去多得佢唔小」。

有網民指責同行外傭沒有多加看顧，但有人認為是父母的責任，「呢個係家教問題」、「父母應從小教導，唔係姐姐教」。另有人怪責司機不負責任，應在男童踩上座位時喝止，免生意外，「司機點解唔出聲？危害行車安全應趕落車」。亦有網民擔心男童行為易生意外，「轉彎或急停就……」及「一扭軚就飛出去」。

美國研究︰鞋底比廁所板更污糟



美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍，這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

兒科醫生︰入屋前要消毒鞋底



本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會，以及回家後徹底洗手等。

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責任編輯：王明芳