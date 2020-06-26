【畢業旅行】疫情下畢業旅行取消好失望　台暖爸載小六女兒環島遊5天補數

▲ 台灣的小學取消了畢業旅行，有暖心爸爸決定用電單車載小六女兒環島遊補數。

在新冠肺炎疫情下，全球各地的中小幼畢業禮大多取消，或改以其他形式進行。台灣的小學就取消了畢業旅行，令一眾小六生大失所望，一名暖心爸爸決定用電單車載小六女兒環島遊補數，有網民拍下父女在環島遊路上的溫馨照片。

台灣一名男網民本周三（24日）於Facebook群組「爆廢公社公開版」表示，前幾天帶全家人環島遊時，在台東富山護魚區看到一輪電單車掛了告示牌，寫道︰

因新冠疫情，小六畢業生沒了畢業旅行，老爸帶妳環島，感受台灣的美好。

告示牌寫上父女環島遊5天，日期由6月18日至6月22日，男網民表示「很有愛的老爸」。

只有女兒才有的福利

另有網民留言指，在基隆遇到這對父女環島遊，更有網民拍攝到該名爸爸載著女兒的照片。當時爸爸駕駛著電單車，長髮的女兒坐在電單車後座。

帖文吸引大批網民留言，不少網民讚「爸爸好有愛」、「很棒的童年」、「比去畢業旅行還來的有意義」，也有網民笑言「這分明公然帶小三出遊」，認為爸爸對前世情人就是不一樣。

只有女兒才有這種福利。兒子！你自己騎腳踏車去玩。

網民︰擔心小朋友中暑

不過，另一方面有網民批評，疫情下爸爸仍堅持帶女兒去畢業旅行，似乎做法不妥當，又指天氣炎熱，小朋友容易中暑，而且駕電單車載小朋友環島遊很危險。

有網民為該名爸爸解圍，認為「回憶無價」，駕電單車環島遊有另一種風情。另有網民建議可以減少日間出動時間，傍晚以後再長時間駕駛，避開最炎熱的時段。網民寫道︰

單純感受一下這位父親表達的父愛就好了。

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責任編輯︰駱秀玲