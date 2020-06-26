為每月300元人民幣報酬替人來港開户　內地婦串謀洗黑錢逾59億囚80個月

▲ 東九龍總區重案組第3隊主管沈灝旻署理總督察指判刑反映案件嚴重性。（黃傑偉攝）

退休內地婦聲稱受內地友人所托，2011年來港由1名男子帶同到銀行，以公司名義開立帳戶，對方承諾每月給予報酬300元人民幣。內地婦照辦後，將提款卡等資料交給對方。該帳戶於16個月期間，經轉帳存入款項共達59.7億港元，內地婦於2018年來港後被捕，早前於高等法院承認串謀洗黑錢罪，今(26日)被判監6年8個月，為歷來涉款第3高的洗黑錢案件。

被告張靜(63歲)，退休人士，上周四（18日）於高等法院承認1項串謀洗黑錢罪。案情指，被告於2011年2月21日來港到中國銀行，以意順有限公司名義開立帳戶，文件顯示意順為進出口貿易公司，被告是唯一董事，亦是帳戶唯一簽署人。據商業登記紀錄顯示，意順於2011年1月初成立，從事電子零件買賣，與帳戶開戶授權書所示不符，翌年10月結業。

及至2011年3月21日至2012年6月5日期間，該帳戶被發現成交總額龐大，入帳紀錄共逾59.7億港元，大部份經轉帳存入，之後有大量提款，以及多筆小額存款入帳，而被告或意順均沒有報稅。

被告於2018年9月9日來港時被捕，警誡下她稱內地友人陳惠玲著她幫忙，來港開立銀行帳戶，並承諾每月給予300元人民幣作報酬。被告來港後，於旺角與陳的男性友人會合後，跟隨他到中國銀行開立帳戶，對方承諾會給予報酬，自此陳便代表該男子每月支付被告300元人民幣，持續約5至6個月。

被告警誡下又指，該名男子聲稱涉案帳戶用作兌換生意用，被告開戶後將存摺、提款卡及密碼均交予對方，她並不清楚該名男子有否開設網上理財。

法官判刑時指，被告沒有刑事紀錄，亦沒有任何證據指被告知道款項背後所涉可公訴罪行，加上被告並非操控帳戶人士，本案亦沒有針對涉及跨境洗黑錢活動，考慮到被告並非主腦或核心人物，加上涉及款項、時間及手法並不複雜，認罪減刑三分一後，判監6年8個月。

東九龍總區重案組第3隊主管沈灝旻署理總督察指，本案交易達9,500宗，判刑反映案件嚴重性。沈呼籲市民，在網上尋找工作時要審慎，不要貪一時之快，若被要求開立戶口，必須要清楚戶口內資金情況，不要誤墮法網。



本案為歷來洗黑錢中涉款金額第3大案件，歷來最大宗洗黑錢案件涉款131億，22歲內地青年被判監10年半。至於第二宗大案件則為61歲住公屋婦人涉洗黑錢68億元，被判監10年。

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記者：林育慧、黃傑偉