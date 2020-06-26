【飲食陷阱】11歲男童無肉不歡一餐食3碗飯　先後患脂肪肝及重度肝硬化

▲ 11歲男童無肉不歡一餐食3碗飯，患上脂肪肝及重度肝硬化。

小朋友不一定要食得肥肥白白才算健康！深圳一名11歲男童小智（化名）自小無肉不歡、愛油鹹食物甚至一餐可以食2、3碗飯，其不良飲食習慣使他先後患上脂肪肝及重度肝硬化。

綜合內媒報道，小智自小無肉不歡，一餐可以食2、3碗飯，小學4年級時，體重就近143磅。去年小智爸爸患有重度脂肪肝，小智亦發現有中度脂肪肝。但當時小智不願意進行檢查，所以拖延到今年才再做檢查。

小智爸爸表示，今年因為疫情，小智已留在家3、4個月沒有外出活動，但再檢查時，竟發現小智變為輕度脂肪肝。深感不妥後再做活檢，發現小智已患有重度非酒精性脂肪肝。

▲ 顯微鏡下，肝細胞充滿脂肪泡泡。(影片截圖)

非酒精性脂肪肝為一系列肝臟疾病，由肝臟細胞積聚過多脂肪，以致肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭或肝癌等。

深圳市第三人民醫院肝病三科主任李國軍表示，小智因為脂肪性病變導致肝硬化。他的飲食習慣，尤其進食過量、攝取過多碳水化合物，例如飯、饅頭、麵包、蛋糕等，使他患上脂肪肝。

小智的正餐食量特別大，明明食兩碗已經飽了還要再食一碗，認為吃得飽飽的才舒服。這種錯誤觀念從小養成了。

經治療，小智的病情已好轉，6月17號順利出院。

過量進食可致脂肪肝

本港腸胃肝臟專科醫生周文輝曾接受TOPick訪問時表示，過量進食是脂肪肝的成因之一。

父母會覺得小朋友發育期要吃多點，小朋友在飲食上不懂得節制，加上欠缺運動，愈食愈重。

他又指，若非酒精脂肪肝持續惡化，會導致嚴重肝疾如肝纖維化或肝硬化，甚至肝癌，或需進行肝移植手術；不過早期脂肪肝是可逆轉，是有機會康復，但若到不可逆轉的地步如慢性肝病，他形容「手尾會好長」。

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責任編輯：王俊賢