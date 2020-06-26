【雖然是精神病但沒關係】金秀賢新劇與人格障礙女作家譜戀曲　精神科醫生拆解「反社會人格」真面目

▲ 金秀賢新劇與人格障礙女作家譜戀曲，精神科醫生拆解「反社會人格」真面目。

Netflix全新韓劇《雖然是精神病但沒關係》已於上周六（20）開播，這是韓國男神金秀賢自退伍後首部主演的劇集，他在劇中飾演精神病院的男看護，與徐睿知飾演的反社會人格的女作家共譜戀曲。

在劇中，徐睿知飾演一名有反社會人格的童話女作家高文英，因悲慘的童年，成為一個自私、傲慢的人。她喜愛浮誇的造型，留有與眾不同的髮型，實際上是她防禦自我的華麗盔甲。

而金秀賢飾演精神病院的男看護文鋼太，獨力照顧自閉症哥哥，曾因生活艱苦而對哥哥萌生殺意，被高文英一眼看穿是「偽善者」。在劇集初期，高文英對文鋼太開展猛烈追求，令文鋼太相當反感，不過越是這樣，越激起高文英的求勝慾。

▲ 高文英（徐睿知飾）常以浮誇造型現身。（劇照）

給人感覺有魅力人緣好 實際傷人不內疚

到底「反社會人格」是怎麼一回事？網上專欄作家、精神科醫生「益力多醫生」曾接受TOPick訪問時，解構「反社會人格」的真面目。

「反社會人格障礙」（Antisocial personality disorder）是人格障礙的一種，他們可能給人一種口齒伶俐、有魅力（superficial charm）、人緣好的感覺，不過其實他們缺乏同理心，為求達到目的會不擇手段，甚至冷酷無情地利用別人，傷害別人後卻沒有一絲內疚感。

患者特徵

「反社會人格障礙」患者至少會出現下列3項或以上特徵：

1. 違法行為

2. 反覆說謊

3. 衝動控制不佳

4. 易怒及攻擊

5. 無視與他人安全

6. 常不負責任

7. 缺乏良心自責或罪惡感

8. 15歲前有行為品行障礙（Conduct disorder）

9. 反社會行為

▲ 高文英一眼看穿文鋼太（金秀賢飾）是「偽善者」。（劇照）

「反社會人格障礙」常指兒童或青春期開始，對他人權益不尊重或侵犯的廣泛模式，也就是說會喜歡操控或欺騙他人，並有暴力及違法行為。成人期的特徵則是具攻擊性、不負責任、可能會偷竊、因衝動而性濫交和濫用藥物；他們也因為缺乏耐性，所以經常無法穩定地工作，婚姻生活也鮮見美滿。

反社會人格成因

至於「反社會人格障礙」的成因，包括先天及後天，有研究指MAOA變異基因與暴力有很大的關聯，若本身遺傳到此基因，加上後天環境因素，如童年時曾被侵犯、虐打，便增加了患上「反社會人格障礙」的機會。

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責任編輯：羅嘉欣