議員憂洪水橋新發展區成另一悲情城市　當局指會更好規劃有更多就業機會

▲ 發展局常任秘書長甯漢豪指新發展區會更好規劃，及提供更多就業機會。（經濟日報資料圖片）

立法會財委會今早(26日)審議「洪水橋/廈村新發展區」部份工程及研究的撥款申請，涉款逾22億元。議員促當局將公私營房屋比例增至七三比，另有議員則憂屆時將成天水圍翻版；發展局指公營房屋有不同種類，當局會取平衡，亦會較規劃天水圍時更好。

民主黨立法會議員尹兆堅於會上關注，政府能否承諾是次研究撥款申請，探討目標必然朝向將公私營房屋比例提升至「七三比」；不過民建聯梁志祥則憂，如將該區公私營房屋比例調升至七三比，新建房屋會否全是公屋，形容將形成很可怕社區，如天水圍被指是「悲情城市」，因太多基層市民一起居住，致產生家庭問題。

經民聯議員盧偉國支持項目，但希望政府在發展同時，關注棕地作業重置問題；另外民建聯周浩鼎指，完成整個新發展區項目後，預計會有20萬人遷入，關注當區交通配套能否配合。

發展局常任秘書長甯漢豪回應表示，新發展區可有較多就業機會，相信可提供空間以提升公私營房屋比例，強調公營房屋有很多不同種類、例如有資助出售房屋，當局會取平衡，規劃會較以往天水圍好。她又稱，區內有多層工廈，予部分適合上樓的棕地作業搬遷到工廈，或引導至其他合適的露天作業地方。

運房局首席助理秘書長林兆康補充，明年屯馬線全面開通後，西鐵線班次將由每小時20班加至24班，相信能紓緩西鐵線擠逼情況；當局亦已收到港鐵《鐵路發展策略》建議書，提出洪水橋站期望於2030年完成，局方目前正在研究。

另外，財委會今早已通過多項工程計劃撥款申請，當中涉及逾229億元醫院及健康中心工程撥款，包括逾162億元聯合醫院擴建計劃、逾11億葛量洪醫院第一期重建計劃、17億多元的北區百和路社區健康中心暨社會福利設施工程，及37億多元的醫管局支援服務中心工程計劃。

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責任編輯：陳正怡