【新冠肺炎】盧寵茂指內地檢測試劑質素無問題　倡港府協調採購料可減檢測費用

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，港府擬即將推「港康碼」與粵澳兩地互認檢測，屆時市民可到獲認可私家機構檢測，並以港康碼入境廣東及澳門。港大深圳醫院院長盧寵茂指，內地檢測試劑成本較便宜，倡港購入減檢測成本，強調試劑質素絕無問題，檢測結果亦獲認可。

港大深圳醫院院長盧寵茂今早接受港台節目時表示，如分散在不同實驗室做檢測，因檢測量不大，令成本增加；而現時廣東全省集中採購新冠病毒檢測試劑，大大降低成本，每個試劑只需15元左右，如果香港所有公私營醫療機構都經由港府協調，參與廣東省的集體採購平台，相信可以降低檢測費用。

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他又以特區政府發出1000個「健康碼」為例，有關人士每7日進行一次病毒檢測，平均每日涉約150個檢測，如將檢測分散不同實驗室進行，是不符合成本效益，價錢自然較貴；認為應集中於一、兩間實驗室，為申請「健康碼」者做檢測，相信可以降價至500元或以下。

盧寵茂又提到，港大深圳醫院現時都使用內地生產的試劑，不少本港跨境學童都到院進行檢測，每次費用人民幣約175元，強調試劑質素絕無問題，檢測結果亦獲認可。

不過，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在同一節目指出，試劑價錢並非決定檢測成本的全部因素，需要考慮試劑的品質、實驗室適應和儀器使用等，檢測成本亦要視乎實驗室的感染控制、保護衣和檢測安排。

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責任編輯：陳正怡