【新冠肺炎】消息：今無新增本地感染個案　本港連續13天本地零感染

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，消息指今日（26日）沒有本地確診個案，換言之連同今日將連續13天本地「零確診」，衞生防護中心及醫管局今下午不會召開記者會交代疫情。本港現累計1,193宗確診及1宗疑似個案。

【新冠肺炎】5旬中風漢菲律賓專機返港確診今晨不治 成本港第7名確診患者離世

本港昨日（25日）新增14宗新冠肺炎輸入確診個案，患者由巴基斯坦、菲律賓及印度返港；昨亦錄得一宗新增死亡個案，涉及一名55歲男病人。他於5月底在菲律賓因中風入住當地醫院，6月23日由菲律賓由醫療專機緊急運送扺港，當時他正發高燒，情況嚴重，及後確診患上新冠肺炎。病人情況其後轉差，出現敗血病，治療期間病情持續惡化，至昨晨1時30分離世，為本港第7宗感染新冠肺炎死亡個案。

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記者：陳正怡