沒有申報與公司東主為友人關係　醫管局前總經理被控轉介區院處理

▲ 醫院管理局前護理總經理徐若萍（右）被控1項公職人員行為失當罪。（經濟日報記者攝）

醫院管理局前護理總經理徐若萍，涉建議向其友人的貿易公司索取報價時，未有向醫管局作出利益申報及作出虛假申報，被控1項公職人員行為失當罪，案件今（26日）於沙田裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至7月16日轉介至區域法院處理，期間被告准以5萬元保釋候訊，不得接觸控方證人。

被告徐若萍（63歲），報稱中文大學賽馬會老年學研究所顧問，被控1項公職人員行為失當罪。控罪指法她於2012年10月16日至2017年2月8期間，身為公職人員，即醫管局護理總經理，在執行公職過程中或在與該公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。

該不當行為包括，在徐建議醫管局向波波公司就貨品供應索取報價時，沒有向醫管局申報她與錢佩玲為私交好友及有財務往來而引起的利益衝突，而錢佩玲為該公司唯一擁有人及在該公司擁有直接權益；在徐推薦由該公司供應貨品時，虛假地向醫管局申報她與該公司沒有利益衝突；徐另在周年報表上，虛假地向醫管局申報她與該公司沒有利益衝突。

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記者：林欣樂