漁護署下月陸續為漁民狗隻注射狂犬病疫苗等服務

▲ （經濟日報資料圖片）

漁護署下月將陸續為漁民的狗隻，注射狂犬病疫苗、植入晶片及續領牌照，署方流動注射隊下周五(3日)會先到三門仔為漁民所飼養的狗隻，提供續領牌照及狂犬病注射疫苗服務，每隻狗服務費為80元；及後將於下月8日、10日、15日、21日、22日及29日，分別到沙頭角、青山灣、香港仔、西貢、筲箕灣及長州提供服務。

署方稱，稱「瘋狗症」的狂犬病是可由動物傳染給人類的致命疾病，漁船上狗隻由於有可能在外地與其他動物接觸，較易染上狂犬病，署方有關服務每半年一次，至今已為漁船上的狗隻注射逾7300劑疫苗。

根據《狂犬病條例》，所有超過5個月大的狗隻都必須領有牌照、植入晶片和接種狂犬病疫苗，狗隻亦須其後每隔不超過3年再接種狂犬病疫苗及續牌，違例者最高可被判罰款1萬元。

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責任編輯：陳正怡