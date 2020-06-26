  • 32°C
香港時間 : 2020626日 (週五) 14:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【蠱惑檔主】厚德街市檔主出蠱惑招渾水摸魚　師奶付足錢被指不夠數丈夫一招拆穿詭計

親子 13:49 2020/06/26

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

有主婦在坑口厚德街市買餸時被屈付款不足，幸得丈夫醒目拆穿詭計。

購物時以現金找贖一定要小心！日前，一名主婦到將軍澳坑口厚德街市買餸時遇上蠱惑檔主，檔主疑渾水摸魚換取紙幣，大聲夾惡指罵主婦未付足夠金額。當時，主婦未有反應過來，幸得旁邊的醒目丈夫憑一個破綻拆穿檔主詭計。

一名主婦在Facebook群組「將軍澳主場」發帖並上載圖片，指在坑口厚德街市買餸時，以30元購買4扎蘆筍，事主便隨即支付2張20元予檔主找贖。不過，女檔主又勸喻事主購買多1扎通菜，合共36元，事主答允後檔主要求她多付6元。

大聲夾惡指事主付少錢

事主表示沒有散紙，豈料，檔主突然從收錢籃拿出20元及10元紙幣各1張，聲稱事主剛才只支付了30元，「仲爭6蚊」。然而，事主確實記得自己曾給予2張20元紙幣，但當時沒有任何證明，加上女檔主「講到似層層」。事主再次望向收錢籃，發現裡面只得2張20元紙幣、一張10元紙幣和「大餅」。

精明丈夫拆穿詭計

擾攘一段時間後，事主身旁的丈夫終於忍不住開口，

阿姐你睇清楚啲銀紙先講啦，你咁樣呃人都有嘅，我老婆畀你啲銀紙係捲埋一舊㗎，你睇吓張10蚊紙幾直。

事主補充指，自己習慣將紙幣塞入散紙包，錢包內的紙幣理應是「卷埋一舊」。女檔主聽見丈夫拆穿詭計後，馬上笠水「淨係口噏噏」，

好彩我老公喺度，否則我又畀人呃咗10蚊。

網民分享被騙經驗

不少網民紛紛批評檔主不老實，「咁樣呃人都得嘅」，不少人建議事主付款前說清楚支付金額，以免發生誤會，「通常我畀錢嘅時候會講，呢度40蚊」。不少人分享被騙過程，

上次我喺寶琳街市買蟹130蚊，畀咗500蚊佢，佢找返270蚊，我望住手中嘅錢，大約5秒，店員眼神閃閃縮縮，我問佢，好似唔啱數，跟住先還100給我，仲話錯咗添！街市而家成日呃人

另有網民指，「之前喺間乾貨雜貨舖買26蚊嘢40蚊找少10蚊，我同佢講我係畀40蚊你。佢唔理我，我再講多次。佢先叫我等陣。我就冇出聲等佢找。點知找錢時發晒脾氣話我黑佢面，但佢係連望都冇望過我，畀人踢爆咗搵嘢鬧我。」有人坦言厚德街市多「騙案」，「在厚德買餸要打醒十二分精神」。

其他相關新聞：

【生態災難】沙灘掘海星麵包蟹大埔街市售賣　網民批無良檔主：買返去畀細路仔玩死為止

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick 推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

家庭關係 網絡熱話 爸媽心聲 Facebook 將軍澳 坑口

最高瀏覽

【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
17:59 2020/06/24
【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
【新冠肺炎】滿月宴上鄰居爭相又抱又親吻　40天大男嬰不幸染疫離世
18:31 2020/06/25
【新冠肺炎】滿月宴上鄰居爭相又抱又親吻　40天大男嬰不幸染疫離世
【土地問題】為上車氹交出公屋購綠置居　教師弟道出趕走家姐真相結局逆轉
12:47 2020/06/25
【土地問題】為上車氹交出公屋購綠置居　教師弟道出趕走家姐真相結局逆轉