【蠱惑檔主】厚德街市檔主出蠱惑招渾水摸魚　師奶付足錢被指不夠數丈夫一招拆穿詭計

▲ 有主婦在坑口厚德街市買餸時被屈付款不足，幸得丈夫醒目拆穿詭計。

購物時以現金找贖一定要小心！日前，一名主婦到將軍澳坑口厚德街市買餸時遇上蠱惑檔主，檔主疑渾水摸魚換取紙幣，大聲夾惡指罵主婦未付足夠金額。當時，主婦未有反應過來，幸得旁邊的醒目丈夫憑一個破綻拆穿檔主詭計。

一名主婦在Facebook群組「將軍澳主場」發帖並上載圖片，指在坑口厚德街市買餸時，以30元購買4扎蘆筍，事主便隨即支付2張20元予檔主找贖。不過，女檔主又勸喻事主購買多1扎通菜，合共36元，事主答允後檔主要求她多付6元。

大聲夾惡指事主付少錢

事主表示沒有散紙，豈料，檔主突然從收錢籃拿出20元及10元紙幣各1張，聲稱事主剛才只支付了30元，「仲爭6蚊」。然而，事主確實記得自己曾給予2張20元紙幣，但當時沒有任何證明，加上女檔主「講到似層層」。事主再次望向收錢籃，發現裡面只得2張20元紙幣、一張10元紙幣和「大餅」。

精明丈夫拆穿詭計

擾攘一段時間後，事主身旁的丈夫終於忍不住開口，

阿姐你睇清楚啲銀紙先講啦，你咁樣呃人都有嘅，我老婆畀你啲銀紙係捲埋一舊㗎，你睇吓張10蚊紙幾直。

事主補充指，自己習慣將紙幣塞入散紙包，錢包內的紙幣理應是「卷埋一舊」。女檔主聽見丈夫拆穿詭計後，馬上笠水「淨係口噏噏」，

好彩我老公喺度，否則我又畀人呃咗10蚊。

網民分享被騙經驗

不少網民紛紛批評檔主不老實，「咁樣呃人都得嘅」，不少人建議事主付款前說清楚支付金額，以免發生誤會，「通常我畀錢嘅時候會講，呢度40蚊」。不少人分享被騙過程，

上次我喺寶琳街市買蟹130蚊，畀咗500蚊佢，佢找返270蚊，我望住手中嘅錢，大約5秒，店員眼神閃閃縮縮，我問佢，好似唔啱數，跟住先還100給我，仲話錯咗添！街市而家成日呃人

另有網民指，「之前喺間乾貨雜貨舖買26蚊嘢40蚊找少10蚊，我同佢講我係畀40蚊你。佢唔理我，我再講多次。佢先叫我等陣。我就冇出聲等佢找。點知找錢時發晒脾氣話我黑佢面，但佢係連望都冇望過我，畀人踢爆咗搵嘢鬧我。」有人坦言厚德街市多「騙案」，「在厚德買餸要打醒十二分精神」。

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責任編輯：王俊賢