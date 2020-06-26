市民周日起可搭渡輪來往中環紅磡　繁忙時段20分鐘一班每程9元

▲ （經濟日報資料圖片）

運輸署今(26日)公布，由富裕小輪有限公司經營的「中環─紅磡」渡輪航線周日(28日)起投入服務，首班船早上7時半由紅磡開出，成人每程票價9元，有小童、長者及殘疾人士票價優惠；周一至六繁忙時段基本班次為20分鐘一班，其餘時間為30分鐘至50分鐘一班，乘客未來更可透過手機應用程式，獲得渡輪航線實時到站資訊。

署方早前經公開招標後，由富裕小輪有限公司獲選營運有關渡輪服務，獲發經營渡輪服務5年期牌照，周日起提供來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）的服務；周一至六繁忙時段基本班次為20分鐘一班，而非繁忙時段、周日及公眾假期則為30至50分鐘一班，營辦商會密切留意乘客需求，有需要時會加強服務。

有關渡輪航線成人票價為每程9元，並會提供小童、長者及殘疾人士票價優惠及月票優惠；營辦商將於渡輪航線投入服務的6個月內，透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到站資訊，相關數據亦會以機器可讀格式透過政府「資料一線通」發布予公眾使用。

營辦商已於紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）進行改善工程，包括於碼頭提供免費Wi-Fi無線上網服務、乘客座椅、電子顯示屏、廣播系統、閘機、風扇，以及行李寄存設施；並擬提供充電設備；研究引入太陽能電池板，為碼頭外牆上的照明提供電源等，以配合智慧城市的發展及引入環保元素。

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責任編輯：陳正怡