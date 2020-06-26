【雖然是精神病但沒關係】金秀賢退伍首作演精神病院看護　解構「蝴蝶擁抱」安撫女主激動情緒

▲ 金秀賢退伍首作演精神病院看護，解構劇中「蝴蝶擁抱」安撫女主激動情緒。

韓國男神金秀賢與女星徐睿知主演的劇集《雖然是精神病但沒關係》已經開播，劇中兩人「蝴蝶擁抱」的浪漫場面引起熱烈討論，原來不少精神科醫生都建議，當感到不安、悲傷時，可以用這個動作安撫情緒。

金秀賢在劇中飾演精神病院的男看護，與徐睿知飾演有反社會人格的女作家共譜戀曲。在第二集中，金秀賢察覺到徐睿知經常情緒不穩，於是教她用「蝴蝶擁抱」安撫自己的情緒。徐睿知雙手交叉放在肩上，而金秀賢就將雙手放在她的手上。

▲ 金秀賢教徐睿知用「蝴蝶擁抱」的場面，令人不少網民大呼浪漫。（劇照）

可自我安撫悲傷或焦慮的擁抱

「蝴蝶擁抱」源至墨西哥，由治療師Lucina Artigas開發出來，最初是用作安撫經歷颶風吹襲，心靈受創傷的兒童。近年來，不少精神科醫生建議，當兒童或大人獨自一人感到悲傷或焦慮時，可以用「蝴蝶擁抱」來自我安撫。

「蝴蝶擁抱」步驟如下：

1.雙手交叉放在胸前或肩部，雙眼閉起，深呼吸，幻想自己在一個平靜、安全的地方

2.雙手像蝴蝶翅膀一樣，輕輕地拍打肩部

3.整個過程維持約30秒到數分鐘不等

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責任編輯：羅嘉欣