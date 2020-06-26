【游泳慘劇】8歲女童家中泳池遇溺　媽媽爺爺不諳泳術心急落水救人同喪命

▲ 美國一名 8歲女童在家中泳池遇溺，不諳泳術的媽媽和爺爺心急落水救人，最終祖孫3人不幸喪命。

天氣炎熱，又到了去泳池、海灘游泳消暑的季節，不過家長要注意小朋友安全，以免發生意外。美國一名8歲女童在家中泳池遇溺，不諳泳術的媽媽和爺爺心急落水救人，最終祖孫3人不幸喪命。

據《紐約郵報》（New York Post）報道，事發於新澤西州，出事的家庭搬到東布朗士維克（East Brunswick）的新居才20日左右。消息人士稱，這家人的8歲女兒Sacchi Patel本周一（22日）下午4時許在自家泳池游泳，卻突然遇溺。

媽媽爺爺救人反遇溺

當時有一名女親友正看顧女童，發現她遇溺即求救，女童的62歲爺爺Bharat Patel得知後，立刻跳入泳池嘗試救孫女，可是他入水後亦遇溺。

其後女童33歲的媽媽Nisha Patel聞訊趕至，亦落水救人，可是爺爺和媽媽都不懂游泳，媽媽亦不斷掙扎。之後救護人員趕至現場，為3人施行心肺復甦法後無效，爺爺和媽媽最終與女童一起溺斃。

事發後，當局只公布兩名成年死者的身份，但8歲死者的身份未公開，不過鄰居證實她是男死者的孫女。當局最初調查時，一度懷疑3人是否在游泳池被電死，但其後已排除這個可能性。

近日才搬入事發新居

據知，出事家庭4月時以45.1萬美元（約350萬港元）購得事發的房子。鄰居受訪時指，他曾與該名爺爺交談過，爺爺透露他們最近才維修好游泳池，鄰居估計他們事發當日可能是首次使用泳池。

新澤西州東布朗士維市長Brad Cohen對事件感到震驚和悲傷，並向家屬致以慰問，希望他們能從社區中獲得力量，分擔他們的悲傷。

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責任編輯︰王明芳