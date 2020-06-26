愛駒報捷獲分790萬　馬主擬分1萬「茶錢」予馬會職員准簽保守行為

▲ 被告王梁秀卿獲准以簽保守行為。（經濟日報記者攝）

女馬主於馬匹奪冠後，與丈夫獲分獎金逾790萬元，並擬將1萬元「茶錢」分給賽馬會投注櫃位職員，對方未有收取，馬主將款項放在地上，職員將款項交給馬會。廉署調查後起訴涉案女馬主1項與公共機構有事務往來時向公職人員提供利益罪，案件今（26日）於沙田裁判法院再提訊。控方表示不提證供起訴，涉案馬主獲准以1,000元自簽守行為1年，涉案1萬元則遭充公。

被告為王梁秀卿（61歲），報稱家庭主婦，被控1項與公共機構有事務往來時向公職人員提供利益罪，控罪指她於2018年12月9日與香港賽馬會進行事務往來時，向受僱於香港賽馬會的公職人員，即在‪沙田馬場第1座看台3樓馬主私用廂房投注櫃位工作的梁雪冰及其他職員，提供利益，即1萬元現金。

案件今再提堂時，控方指考慮過本案案情、背景，以及被告提供利益的情況等，願意不提證供起訴，被告亦同意以簽保守行為處理，准以1,000元自簽守行為1年，涉案1萬元遭充公。

案情指，賽馬會的職員屬於公職人員，受《防止賄賂條例》規管，被告是賽馬會全費會員，亦是一匹馬的合夥馬主，賽馬會曾派發指南，提醒會員不可給予小費或賞金。

案發當天，被告與丈夫在廂房內觀看賽事，兩人不懂填寫彩票，有職員協助，及後被告的馬匹在賽事中奪冠，獎金達2,000萬，兩人分得逾790萬，便到廂房內設的投注櫃位，給予職員「茶錢」1萬元現金，職員指他不能收下，被告則將現金放在地上，後來有職員撿起涉款交到賽馬會，廉政公署介入調查，被告曾拒絕提供警誡供詞。翻查資料，被告及其丈夫王明澤為「時時精綵」的馬主。

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記者：林欣樂