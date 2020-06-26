迪士尼彼思最強綠葉首度擔正扮胡迪毛毛 三眼仔推近千產品賀《反斗奇兵》25週年
迪士尼與彼思（Pixar）新作《1/2的魔法》（Onward）現正於各大戲院上映，掀起了一股彼思熱潮。適逢迪士尼與彼思經典動畫《反斗奇兵》系列推出25週年，動畫中的最強綠葉三眼仔首次擔正，於旺角朗豪坊商場開辦Alien Remix派對，相信粉絲定必十分期待。
派對主題以三眼仔家鄉Pizza Planet作為場景，三眼仔與多個迪士尼與彼思動畫角色大玩聯乘，化身25個造型穿梭於其中。
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ALIEN REMIX派對期間限定店發售近千款ALIEN REMIX造型系列產品，其中超過200款更是於朗豪坊獨家首賣，包括三眼仔印花口罩夾、三眼仔全新造型公仔萬用袋或背嚢、夏日Tee等，為粉絲帶來新鮮感！
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ALIEN REMIX也與山下菓子合作，推出期間限定食品，如馬卡龍禮盒裝、棒棒馬卡龍及布甸陶瓷杯等，看着可愛的動畫角色，粉絲可能會不捨得吃掉呢！
場內設有留影位，讓粉絲掃貨之餘也可與三眼仔合照留念，上載到社交平台與朋友分享喜悅。
朗豪坊三眼仔ALIEN REMIX派對
日期：2020年6月27日至7月30日
時間：上午11時至晚上11時
地點：朗豪坊4樓通天廣場
活動標籤：#ALIENREMIX派對 #朗豪坊 #langhamplace @langhamplacemall（for FB）/@langhamplace（for IG）
記者：梁樂欣