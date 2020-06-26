迪士尼彼思最強綠葉首度擔正扮胡迪毛毛　三眼仔推近千產品賀《反斗奇兵》25週年

▲ 迪士尼與彼思的經典動畫角色三眼仔首度擔正！（梁樂欣 攝）

迪士尼與彼思（Pixar）新作《1/2的魔法》（Onward）現正於各大戲院上映，掀起了一股彼思熱潮。適逢迪士尼與彼思經典動畫《反斗奇兵》系列推出25週年，動畫中的最強綠葉三眼仔首次擔正，於旺角朗豪坊商場開辦Alien Remix派對，相信粉絲定必十分期待。

派對主題以三眼仔家鄉Pizza Planet作為場景，三眼仔與多個迪士尼與彼思動畫角色大玩聯乘，化身25個造型穿梭於其中。

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▲ 派對入口已有一隻三眼仔迎接來賓。（梁樂欣 攝）

▲ 各款三眼仔特別版Pin。（梁樂欣 攝）

▲ 購買指定袋款可獲贈限定版8cm公仔。（梁樂欣 攝）

▲ 三眼仔化身不同造型示人。（梁樂欣 攝）

▲ 迪士尼與彼思忠粉定必認出各個聯乘角色。（梁樂欣 攝）

ALIEN REMIX派對期間限定店發售近千款ALIEN REMIX造型系列產品，其中超過200款更是於朗豪坊獨家首賣，包括三眼仔印花口罩夾、三眼仔全新造型公仔萬用袋或背嚢、夏日Tee等，為粉絲帶來新鮮感！

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▲ 多款三眼仔夏日靚Tee。（梁樂欣 攝）

▲ 顧客可隨心自訂心水靚Tee。（梁樂欣 攝）

▲ 期間限定店出售近千款產品。（梁樂欣 攝）

▲ 超過200款朗豪坊獨家首賣的產品。（梁樂欣 攝）

▲ 粉絲要破產了！（梁樂欣 攝）

▲ 粉絲要準備大量出血！（梁樂欣 攝）

ALIEN REMIX也與山下菓子合作，推出期間限定食品，如馬卡龍禮盒裝、棒棒馬卡龍及布甸陶瓷杯等，看着可愛的動畫角色，粉絲可能會不捨得吃掉呢！

場內設有留影位，讓粉絲掃貨之餘也可與三眼仔合照留念，上載到社交平台與朋友分享喜悅。

▲ 《反斗奇兵》今年25歲了！（梁樂欣 攝）

▲ 獨家發售的馬卡龍禮盒裝。（梁樂欣 攝）

▲ 三眼仔化身成Bunny。（梁樂欣 攝）

▲ 三眼仔化身成Ducky。（梁樂欣 攝）

▲ 粉絲可與三眼仔合照留影。（梁樂欣 攝）

朗豪坊三眼仔ALIEN REMIX派對

日期：2020年6月27日至7月30日

時間：上午11時至晚上11時

地點：朗豪坊4樓通天廣場

活動標籤：#ALIENREMIX派對 #朗豪坊 #langhamplace @langhamplacemall（for FB）/@langhamplace（for IG）

記者：梁樂欣