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【綠色就業】大專畢業生資助計劃200名額　即日起僱主可申請

社會 14:50 2020/06/26

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政府接連推出「保就業撐企業」措施，環境局早前在「綠色就業計劃」下，加碼推出「大專畢業生資助項目」，料名額逾200個，資助私人公司及合適機構開設環保範疇職位，助應屆大專畢業生「入行」環保專業。環境局宣布，今日（26日）開始接受合資格公司或機構申請。

環境局推出的「大專生入行計劃」，撥款約2,400萬元，提供約200個名額，讓僱主聘請合資格畢業生任職環保工作，每月可獲津貼5,610元，為期最長18個月。

環保署稱，環境學院亦將與多個專業學會及團體合作，為參加項目的畢業生，提供環保專業相關的培訓，有助受聘的畢業生更能掌握業內不同範疇的知識。

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責任編輯：吳卓峰

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