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指遭終止合約未獲支付逾3.5億元　電訊盈科旗下公司入稟向政府索償

社會 15:02 2020/06/26

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（經濟日報資料圖片）

電訊盈科旗下公司日前入稟高等法院，指於2014年6月遭政府不合法地終止合約，有關合約涉及替社會福利署建立「社會保障電腦系統」，政府尚未支付金額涉及共逾3.5億元，另要求法庭聲明有關終止合約做法不合法及違約，要求作出賠償。

原告電訊盈科企業方案有限公司；答辯人律政司司長。入稟狀指，雙方於2011年8月25日，由原告與政府物流服務署署長就替社會福利署建立「社會保障電腦系統」訂立合約，惟政府卻於2014年6月27日不合法地終止合約。

原告指合約中包括須額外處理長者生活津貼及廣東計劃，惟政府未有支付逾1.5億元酬金，以及於有關合約保養期內，政府未有支付逾2.03億元，原告要求作出賠償，並要求法庭聲明有關終止合約屬不合法及違約，並要求法庭聲明，基於違約政府不能要求銀行就合約訂明執行擔保條款。

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記者：林育慧

社會福利署 電訊

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