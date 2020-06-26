指遭終止合約未獲支付逾3.5億元　電訊盈科旗下公司入稟向政府索償

▲ （經濟日報資料圖片）

電訊盈科旗下公司日前入稟高等法院，指於2014年6月遭政府不合法地終止合約，有關合約涉及替社會福利署建立「社會保障電腦系統」，政府尚未支付金額涉及共逾3.5億元，另要求法庭聲明有關終止合約做法不合法及違約，要求作出賠償。

原告電訊盈科企業方案有限公司；答辯人律政司司長。入稟狀指，雙方於2011年8月25日，由原告與政府物流服務署署長就替社會福利署建立「社會保障電腦系統」訂立合約，惟政府卻於2014年6月27日不合法地終止合約。

原告指合約中包括須額外處理長者生活津貼及廣東計劃，惟政府未有支付逾1.5億元酬金，以及於有關合約保養期內，政府未有支付逾2.03億元，原告要求作出賠償，並要求法庭聲明有關終止合約屬不合法及違約，並要求法庭聲明，基於違約政府不能要求銀行就合約訂明執行擔保條款。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧