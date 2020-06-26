【BB大晒】余文樂三年抱兩再做爸爸　太太懷第二胎揭曉BB性別

▲ 余文樂三年抱兩再做爸爸。

余文樂父親節宣布再做爸爸！近年主力在內地及台灣發展的余文樂，自17年與台灣籍妻子王棠雲結婚，翌年誕下兒子Cody下，樂於享受家庭生活，今日余文樂再上載影片，揭曉第二胎BB的性別。

余文樂在IG上載影片，太太王棠雲手持一個黑色氣球，上面寫有「Boy or Girl」，兒子Cody則興奮跳來跳去，周圍的朋友問Cody「弟弟還是妹妹？」接著余文樂刺破氣球，飄出大量粉紅色氣球，余文樂與王棠雲都非常興奮。

湊成一個「好」字，余文樂留言分享心情：

雖然我其實男女都無所謂。可是知道是女孩那一刻，突然又很興奮!!!

早前父親節余文樂在微博發文：「我最好的父親節禮物，往後眾生都是你們。」並附上全家福草地玩樂照片，有網民留到兒子Cody身上穿著印有「Best brother」字樣的上衣，好奇詢問，「Best brother？是有第二個小朋友了嗎？」余文樂回覆「Yes」，間接證實喜訊。余文樂其後在IG再發布全家福照，雖未有公佈第二胎的性別，但從Cody衣服，暗示太太第二胎懷兒子，一眾網民已關注余初見的弟弟又會起甚麼名字。

余文樂2017年12月和年輕自己7歲的王棠云結婚，婚後十分保護妻兒，鮮少公開談論家庭，僅透過社交平台分享育兒生活。余文樂又不時幫兒子打扮，常穿起父子裝，亦鮮有公開兒子正面照，今次一家三口照，兒子樣貌算是較正面曝光。