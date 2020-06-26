【海洋公園任命】政府委任劉鳴煒為海洋公園公司董事局主席　任期一年

政府今日（26日）宣布，行政長官已委任劉鳴煒為海洋公園公司董事局主席，並再度委任鄭詩韻、龔楊恩慈和吳永順三位非官守成員，任期均為一年，由今年7月1日起至2021年6月30日止。

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商務及經濟發展局局長邱騰華指，劉鳴煒擁有豐富的商界經驗，自2008年7月加入海洋公園公司董事局至今，曾密切參與公園多個重要的發展項目，並於2014年7月起擔任董事局副主席，是擔任新主席的最佳人選。

同時衷心感謝即將卸任的孔令成主席，他在過去六年擔任海洋公園董事局主席期間，竭盡心力，帶領海洋公園應對不同的挑戰，也感謝即將卸任的行政總裁李繩宗和董事局成員黃進達對推動海洋公園發展所作出的努力和貢獻

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政府表示已展開重新審視海洋公園未來發展的工作，並相信憑藉董事局成員的熱誠和其在不同範疇的專業知識，定能積極參與並為重新審視的工作提供寶貴意見，讓海洋公園更好地服務香港市民和公園訪客，重申海洋公園公司是根據《海洋公園公司條例》成立的法定團體，負責管理海洋公園作為一個公眾康樂及教育公園。

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責任編輯：伍瑋瑋