【塞爆雪櫃】家中雪櫃長期遭媽媽塞爆　兒子翻出過期5年粟米罐：一凍解千愁

▲ 兒子笑言，這雪櫃是「懂得生活的收納設計」。

不少人都習慣將食物放入雪櫃存放，結果愈堆愈多，過期亦不自知。有台灣網民分享其家中雪櫃，由於媽媽一直捨不得丟棄食物，卻又一直購買新食物，雪櫃被填得滿滿，沒有任何空間，甚至有過期多年的食物。

▲ 雪櫃被媽媽塞爆。（facebook圖片）

有網民在facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，展示家中的雪櫃，只見無論上下層都堆滿食物，一堆裝著貢丸等食材的塑膠袋，密密麻麻地堆疊排放，幾乎找不到一寸空間，發帖網民戲稱這是「懂得生活的收納設計」。

網民又指，媽媽把過期5年的粟米罐、超過10年的烏魚子、3年以上的肉糭等，全部隱藏在雪櫃的最深處。

眼裡沒有甚麼即期品過期品，一凍解千愁。

帖文引發不少網民共鳴，紛紛表示，家中長輩也是如此，甚至不容許幫他們丟棄過期食品，「這就是所謂的時光機」。有網民則提醒，把雪櫃塞得這麼滿，不但食物容易變壞，亦會加速雪櫃老化的時間。

雪櫃收納法

為免雪櫃長期塞爆，TOPick曾訪問雜物咨詢師阿橙，分享6招雪櫃收納大法。

1. 定期清理過期物品，把雪櫃裡的所有物品取出，一次過放在桌上分類，把「此日期前最佳」和「此日期或之前食用」過期的食物分出來。

2. 善用方型的籃子和保鮮盒，方形比圓形節省空間，統一容器也方便堆疊，更不應放在膠袋中，難以分辨食物及不利收納。

3. 不要堆積外賣醬料，如本身已有大量外賣醬料，下次叫外賣不要再取，免製造垃圾。

4. 食物放在收納盒後，可貼上標籤辨別食物名稱、有效日期、放進雪櫃日期等資訊，甚至提醒自己甚麼「要先吃」。

5. 把食材「first in first out」，將盒子從內到外排疊，最快過期的食材放最外面，減少購買同類食材之餘，又可盡快食用相關食材。

6. 只買數天至一星期的餸菜食材，可先拍攝雪櫃內的情況，再去買餸，避免購入重複食物。

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責任編輯：王明芳