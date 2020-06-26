【海洋公園任命】海洋公園歡迎劉鳴煒出任新一任董事局主席　陳善瑜出任新行政總裁

▲ 海洋公園表示，歡迎劉鳴煒出任新一任董事局主席。（資料圖片）

海洋公園表示，歡迎劉鳴煒出任新一任董事局主席。劉鳴煒表示，非常榮幸獲邀擔任主席一職，會承先啟後，與其他董事局成員、行政總裁及公園管理團隊緊密合作，協助政府重新審視海洋公園的未來路向。

【海洋公園任命】政府委任劉鳴煒為海洋公園公司董事局主席 任期一年

海洋公園同日宣布，委任現任公園首席財務總監暨公司秘書陳善瑜為下任行政總裁，任期為2020年7月1日至2021年6月30日，接替於7月1日榮休的李繩宗。

▲ 陳善瑜由2020年7月1日擔任海洋公園行政總裁，任期一年。（海洋公園提供）

陳善瑜於公園服務28年，曾在公園應對包括1998年金融海嘯和2003年沙士疫情等，她表示，首要任務就是與董事局及政府緊密合作，讓充滿發展潛力的海洋公園重訂路向，為市民和訪港旅客帶來一個耳目一新的海洋公園。

海洋公園感謝即將卸任董事局主席的孔令成在過去6年領導董事局，為公園未來革新奠定基礎；並感謝李繩宗多年來對公園及業界的付出和貢獻。

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責任編輯：陳子謙