第八屆全港運動會明年舉行  市民可投票選心水吉祥物

▲ 第八屆港運會籌備委員會主席葉永成（左二）公布活動詳情。（經濟日報記者攝）

兩年一度的全港運動會將於明年4月至5月舉行第八屆賽事，並於今年9月開始而十八區運動員選拔。此外，大會設計了3組吉祥物供市民投票，得票最多的設計將成為港運會的吉祥物。

第八屆港運會籌備委員會主席葉永成今日表示，因應新冠肺炎疫情，今屆港運會的地區運動員選拔賽略為延後至9月舉行，今屆港運會繼續設有8個體育比賽項目，包括田徑、羽毛球、籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。

為推廣殘疾人士參與體育活動，港運會將繼續舉辦輪椅籃球及智障人士游泳比賽項目，並會增辦硬地滾球及智障人士乒乓球項目。此外，今屆港運會亦會舉辦三人籃球和女子五人足球示範項目。

葉永成稱，大會會密切留意最新的發展，因應情況作出相應的安排，期望在疫情受到控制的情況下，開展地區運動員選拔及各項宣傳活動。至於比賽時的相關防疫安排則會視乎屆時情況再作安排。

▲ （擷自第八屆香港運動會官網）

另外，大會設計了3組吉祥物，包括「啦啦仔 」、「港運猴：堅堅、團團、友友」，以及「港運小精靈：阿一、阿起、阿動，市民讓由即日起至7月31日，可透過港運會網頁投票，得票最多的設計將成為港運會的吉祥物。

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記者：蘇文軒