警方拘一名無業男子　涉與新蒲崗3宗爆竊案有關

▲ 警方拘捕一名40歲本地男子，涉與3宗爆竊案有關。

黃大仙新蒲崗於今年6月發生多宗爆竊案。警方今晨（26日）拘捕一名（40歲）姓黃本地男子，涉與3宗爆竊案有關。



3宗爆竊案分別發生於6月2日在崇齡街、6月17日在錦榮街，以及在6月21日寧遠街，共損失27,000元財物，包括現金手機，金飾及藥物。由於涉事大廈無保安員、無大閘及無閉路電視，俗稱「三無大廈」，令警方搜證困難。黃大仙警區情報組經深入調查及情報分析後，鎖定一名目標男子，並於今晨8時多採取拘捕行動。

警方於彩雲邨繡文樓一住宅單位，拘捕一名涉案男子，疑犯報稱無業。黃大仙警區刑事總督察莫子威指，3宗爆竊案單位分別被賊人撬毀門窗而入，其中一個單位外有簷篷，賊人由天井爬上簷篷入屋犯案。警方呼籲住戶提高警覺，關緊門窗，並強調爆竊屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判14年監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉