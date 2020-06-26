速龍無展示編號覆核聆續　律政司指未能證明無編號未能投訴

▲ （經濟日報資料圖片）

去年6.12警方於金鐘驅散示威者期間，警方速龍小隊隊員沒有展示編號，前拔萃女書院教師楊子俊、香港記者協會等早前分別入稟申請司法覆核質疑有關做法，5宗申請今（26日）於高等法院續訊。律政司一方指，申請人並沒有嘗試循現有機制投訴，無法證明在沒有編號的情況下，投訴警察課未能就投訴展開調查。

5宗司法覆核案件早前一併於高等法院展開聆訊，申請人包括陳基裘、郭卓堅及青年新政召集人梁頌恆、前拔萃女書院教師楊子俊、陳恭信、魯湛思和吳康聯，以及香港記者協會；答辯人為警務處處長、保安局長及律政司司長。

代表律政司的資深大律師杜淦堃今回應申請時，提到申請方早前指速龍小隊隊員沒有展示編號，令受到警員武力對待的申請人難以展開投訴調查，有違《香港人權法案條例》第3條。

杜強調，申請人沒有正式向投訴警察課作出投訴，而投訴調查的要素不限於受害者識別出施襲者的身份，現時沒有基礎證明有關的投訴機制失效，既然未能證明在申請人無法提供警員編號的情況下，投訴無法處理，速龍小隊沒有展示編號便不構成違反人權條例。

杜又指，調查是應該由投訴警察課處理，編號的主要作用是讓警方可以辨析警員，而現時速龍小隊及防暴警察在執勤時，會使用行動呼號代替警員編號，這是更為理想的做法。杜又指過往的警員編號亦不會顯示警員真實身份，只有個別情況下才會披露，而且歐洲法庭方面亦接受公職人員使用代號的做法。

法官則指，如果受害人無法辨別出施襲者，應該如何開始投訴程序，質疑杜所指的投訴機制有效性。

杜回應指，雖然申請人不知道警員編號，但現時並沒有申請人曾嘗試循現有機制投訴，申請人一方亦沒有嘗試指出，如果他們作出投訴，他們的投訴可能會失敗。杜另指，雖然投訴警察課是隸屬警務處，但負責監察投訴警察課的監警會是獨立機構，可以有效確保投訴警察課的調查獨立性。聆訊下午續。

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記者：王仁昌