  • 32°C
香港時間 : 2020626日 (五) 17:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【太空廁所】NASA公開招募設計太空廁所　勝出者瓜分逾27萬元獎金

職場 16:13 2020/06/26

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

NASA期望可設計出一個新廁所，在微重力和月球重力下均能使用，以幫助太空人在2024年重返月球時用。

不少人或多或少發過「太空夢」，希望有朝一日上太空遨遊，掀開宇宙的神秘面紗。若想為未來太空任務出一分力，為太空人設計太空廁所，你又願意嗎？美國太空總署（NASA）近日推出「Lunar Loo Challenge」，號召全球太空迷挑戰設計太空廁所，勝出者可贏得3.5萬美元（約27.1萬港元）的獎金。

外媒CNET報道，NASA正徵集設計終極太空廁所，雖然目前亦有太空廁所使用，但只為微重力環境而設，未來太空廁所還需在月球重力下工作，而月球引力僅約地球引力的6分之1，故廢棄物的移動方式將不同。

NASA期望可設計出一個新廁所，在微重力和月球重力下均能使用，以幫助太空人在2024年重返月球，惟提醒必須遵守一套嚴格規定。包括廁所在地球重力下，重量必須小於15公斤，體積不大於0.12立方米，適合不同體型的男女；運作時的噪音水平亦要低於60分貝，即比一般浴室的抽氣扇更靜。

NASA計劃於2024年，實現重返月球的阿緹蜜絲（Artemis）計劃，將派遣一名女性及一名男性太空人，使用太空發射系統（SLS）火箭和獵戶座（Orion）太空船（圖）前往月球，並與月球太空站Gateway接合。（NASA圖片）

分技術組、初級組　8月17日截止

該項目的負責人Mike Interbartolo指出，雖然NASA也有能力製造太空廁所，但認為在廢物管理方面，仍有很多創新方案，故希望通過是次挑戰，找到可能存在的未知解決方法。「由社區帶出打破常規的東西，為廁所帶來不同的視角。」

Interbartolo提醒，參賽者不用太擔心廁所專給太空人所用，只要想想廁所的基本需求，包括分解尿液及糞便，配合女性月經方面的需要等，從而設計出一個易用的系統即可，類似為露營者、船隻或偏遠地方設計一樣。

為鼓勵下一代的太空人、工程師和科學家，是次挑戰賽分為兩個類別：技術組和初級組，後者適合18歲以下人士參加。至於3.5萬美元獎金，會由技術組的首3名勝出者瓜分；初級組的勝出者則獲發NASA官方認可的商品。比賽截止時間為8月17日，欲參與設計太空廁所的盛事，可【按此】。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【IT專才】疫情下招聘需求反而急增　網絡安全專家哪些崗位年薪最高？
17:32 2020/06/25
【IT專才】疫情下招聘需求反而急增　網絡安全專家哪些崗位年薪最高？
【毋須經驗筍工】馬會招募見習學員　薪酬達1.2萬元
19:14 2020/06/23
【毋須經驗筍工】馬會招募見習學員　薪酬達1.2萬元
【最佳僱主】TikTok母企最受IT人才歡迎？Google、fb員工爭相跳槽
15:44 2020/06/18
【最佳僱主】TikTok母企最受IT人才歡迎？Google、fb員工爭相跳槽
商品 太空人 美國太空總署 地球 月球 廢物管理

最高瀏覽

【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
17:59 2020/06/24
【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
【新冠肺炎】滿月宴上鄰居爭相又抱又親吻　40天大男嬰不幸染疫離世
18:31 2020/06/25
【新冠肺炎】滿月宴上鄰居爭相又抱又親吻　40天大男嬰不幸染疫離世
【那些我愛過的人】連詩雅馬貫東閃婚掀婆媳糾紛　書文因未能生育竟激嬲奶奶
18:04 2020/06/25
【那些我愛過的人】連詩雅馬貫東閃婚掀婆媳糾紛　書文因未能生育竟激嬲奶奶