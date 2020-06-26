楊潤雄：待港區國安法訂立後　透過課程向學生講解內容

▲ 教育局局長楊潤雄稱，待「港區國安法」訂立後，將研究透過課程向學生介紹條文內容。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（26日）表示，待「港區國安法」訂立後，將研究以哪種方式，透過課程向學生介紹條文內容，讓他們深入理解當中的重要性、背後理念、影響及重要條文，暫時計劃以現時教授憲法、基本法及國歌法的形式，透過不同科目教授，強調待立法後再作決定，並指有關工作與學校課程檢討專責小組進行的檢討工作無直接關係。

通識科方面，楊潤雄指，專責小組去年已提出初步建議及完成公眾諮詢，局方已要求小組再研究疫情發展對在家學習、電子學習，以及對整個課程的教學影響，預計今年下半年提交報告，實際日期將視乎小組的工作進度。

他提及，小組去年已在諮詢文件提議，刪減包括通識科在內的多個科目內容，讓學生有更多有學習空間，待小組提交最終報告後，局方會聽取社會上不同人士的意見，再作出決定。

此外，香港培正中學一批師生及校友早前參與聯署反對港區國安法，有傳媒報道其中一名聯署人與該校副校長同名。

楊潤雄表示，已收到有關該校教師參與聯署行動的投訴，已要求校方嚴肅跟進及提交報告。他指出，似乎有教師聯同學生參加與校名有關的組織的聯署活動，而校方已公開表明相關組織與學校無關，他擔心，如果有教師參加聯署，會令人誤解學校有份參與聯署，令學生及其他人感受到有壓力，但強調要待學校交報告再作詳細了解。

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記者：馮琪雅