【飛虎之雷霆極戰】蒙嘉慧演出受讚重拾熱誠　伊健力撐復出買地起屋贈愛妻

▲ 伊健買地皮起別墅送贈愛妻。

蒙嘉慧（Yoyo）自2013年約滿TVB後，相隔7年，再參演邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》，本周結局篇，Yoyo跟劇中三哥苗僑偉的感情去向，成劇中焦點之一。久未拍劇蒙嘉慧，《飛虎之雷霆極戰》好幾集的內心戲受到外界讚賞，令Yoyo的戲癮再起，有意繼續多作演出。

近日有報導指，對太太甚為關懷的鄭伊健，十分支持Yoyo決定，更願意押後兩夫婦移居日本的計劃。

▲ 蒙嘉慧跟三哥離別在即，Yoyo感情戲大有發揮。（影片截圖）

《飛虎之雷霆極戰》來到結局篇，周三晚一集講到蒙嘉慧演的敏儀，因父母離世大受情緒困擾，決心離開香港，與男友駱家成（苗僑偉飾）依依不捨，充滿離愁別緒。 蒙嘉慧在劇中有多場內心戲，如當中講她跟父母（林嘉華和陳秀珠）的親情戲，亦十分感人。

雖然久未拍劇，今次Yoyo復出拍《飛虎之雷霆極戰》，得到頗正面的反應，有不少網民更希望蒙嘉慧日後多些演出。

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▲ Yoyoi跟伊健同樣喜愛日本的生活。（取自微博）

跟丈夫鄭伊健興趣一致

有指外間反應令Yoyo如打了強心針，對演戲的滿足感又再度湧現，放下息影的打算，希望多演好劇本，過戲癮之餘，甚至有機會角逐演技獎項。

蒙嘉慧自2013年跟鄭伊健結婚，便減少了幕前演出，而她跟伊健同樣喜歡戶外運動，經常結伴踩單車、行山、打羽毛球，以至近日同樣愛上獨木舟，興趣口味一致，樂享二人世界。

▲ 伊健跟Yoyo雖未有子女，但二人興趣一致，都愛戶外運動。（取自微博）

而夫婦都很喜歡日本，可說是日本達人的伊健，近年開始在福岡置業，有指他跟Yoyo每年都會到日本幾次，每次都用盡逗留日子，去足3個月，可說已半移居日本。

事實伊健確有計劃跟Yoyo長居日本，早前二人結婚7周年，亦被遊客拍到雙雙在福岡街頭踩單車，伊健猶如地膽，相信已很適應在日本生活。

不過因蒙嘉慧在拍畢《飛虎》後，重燃演戲熱誠，適逢早前因疫情關係，夫婦由日本返港，暫時未能赴日，Yoyo有感近期不少人欲邀她演出，遂在港時趁機多挑好劇本。

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▲ Yoyo過去常跟伊健在日本行山及踩單車。（取自微博＿

伊健為外父母買地皮起屋

伊健對太太有意復出亦十分支持，鼓勵Yoyo多去演戲，不過因知道太太一向身體多病，加上早前滑雪時曾受傷，故希望太太接戲時最好不要選擇太多動作的演出，而暖男丈夫伊健，亦跟Yoyo有共識，待大家都真正有心息影才移居日本。

伊健跟蒙嘉慧結婚7年，二人都未打算生兒育女，但伊健對外父外母照顧有加，曾傳伊健豪擲千萬在元朗購入地皮，預備建屋送給外父母養老。

而近日亦有傳媒指出，伊健在元朗所購地皮已動工起屋，預備建成三層別墅，送給愛妻在港定居之用。

▲ 伊健對太太向來無微不至。（陳智良攝）

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伊健曾接受TOPick訪問稱，覺得照顧好家人是最大責任。

伊健表示：「我最大的責任，就是要照顧好家人及自己的健康。因為醫生常指Yoyo身體不好，甚至可能會有病也不知道，所以她首要是調理身體，現時她生活也很輕鬆，有想做的工作便做，或去學習新事物。」

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