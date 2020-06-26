【孝順女】小六女生如願升讀同區英中　以好成績報答父母︰將來給爸媽更好的生活

▲ 小六女生楊紫琳獲心儀英中取錄，以好成績報答爸媽。

在新冠肺炎疫情下，全港中小幼學生停課數月，小六學生於6月8日復課，享受小學生涯中最後的一個月。小六女生楊紫琳在自行分配學位階段，已獲同區的心儀英中取錄，父母為愛女升讀好學校而高興，紫琳亦盼以好成績報答爸媽。

紫琳於沙田區的聖公會主風小學就讀小六，與父母及讀中五的哥哥同住，一家四口享受平淡而幸福的生活。紫琳的媽媽楊太謙稱，女兒從小成績尚算不俗，在她小一、小二時，媽媽一直有跟進她的學習情況，直至小三才慢慢放手，讓她自己負責。楊太坦言︰

她很生性，不需要我們經常提點她。

體諒父母為家庭付出

紫琳的爸爸在巴士公司任職巴士維修員，媽媽為了專注照顧一對子女及打理家庭，只間中到超市兼職做收銀員。年紀輕輕的紫琳思想成熟，明白父母為家庭付出，她懂事又貼心表示︰

我不想父母擔心，將來有前途就可以照顧父母，讓他們不用為生活操勞。

▲ 父母的身教言教影響紫琳，令她為實踐理想而努力讀書。（相片由受訪者提供）

每次看到爸爸工作後帶傷回家，雖然只是皮外傷，但紫琳都很心痛。為了不用父母操心，她一直都做好自己的本份。

紫琳是全級10名內的優異生，她習慣自動自覺溫書，非常自律，不過她笑言有時考試前都會臨急抱佛腳。爸媽鼓勵她讀書，但從不強迫女兒，他們的身教言教都影響著紫琳。

媽媽說讀書不是為名次，而是為吸收知識，將來可以有更好的選擇。

▲ 今年9月新學年，紫琳將升讀區內著名英中浸信會呂明才中學。（相片由受訪者提供）

楊太表示當紫琳想擁有一些東西，而他們未必可以滿足到女兒，例如搭車時見到靚樓，紫琳也希望有機會入住。媽媽會鼓勵紫琳用心讀書，將來找到理想的工作，就可以憑自己能力得到想要的。孝順的紫琳知道楊太想有個小園地種植，向媽媽承諾「將來有錢買俾你」。

入讀沙田區著名英中

在自行分配學位階段，紫琳報讀了兩間區內英中，在疫情下，兩間中學都沒有舉行面試。紫琳一直心儀區內著名英中浸信會呂明才中學，認為該校師資好，中學文憑試（DSE）成績出眾，並以此校為目標努力讀書，最終如願以償獲取錄。

問到紫琳有何讀書心得，她指沒有特別的學習技巧，就是平日專心上堂，並將重點抄寫成筆記。她大多在考試前提早幾日溫書，尤其注重睡眠，確保考試前養足精神，睡眠充足，因為「睡不夠反而腦袋空白」。

▲ 紫琳喜歡畫畫，其中一個夢想是成為漫畫家。（相片由受訪者提供）

除了專注學業，紫琳亦熱愛畫畫，尤其喜歡視藝科。她曾定下成為醫生的志願，後來又想從事與繪畫及設計有關的工作，例如漫畫家、設計師。無論將來做甚麼，紫琳心底裡的想法始終如一︰

希望我將來有能力給爸媽更好的生活。

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記者︰駱秀玲