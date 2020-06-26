26歲兒子因金錢問題用腳架扑傷繼父　母親李偲嫣不適一同送院

▲ 據了解涉事一家三口家庭為李偲嫣一家。

八鄉發生傷人案，今日（26日）凌晨3時許，一家3口駕駛私家車沿八鄉路駛至近大欖轉車站青朗公路橋底時，車上26歲姓劉男子疑與52歲姓謝男子因事爭執，爭執期間劉男疑拿起棍狀硬物打傷謝男的眼、口及手部。55歲李姓母親報警求助，警員調查後將劉拘捕，列傷人未處理；受傷夫婦事後送往博愛醫院，元朗警區刑事調查隊正調查事件。據了解涉事家庭為「正義聯盟」主席李偲嫣一家。

據報2人疑因金錢問題爭執，劉男在盛怒下，持腳架毆傷謝男，李女立即制止，混亂間同告受傷。據了解，涉事家庭為「正義聯盟」主席李偲嫣一家，李偲嫣於2018年5月5日與謝鋮浚結婚，涉事的私家車亦屬謝鋮浚名下。

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責任編輯：蘇文軒