【崩壞廚房】媽媽組成「婦仇者廚房」　分享入廚失敗爆笑災難一瞬間

▲ 不少媽媽在社交媒體分享失敗爆笑一瞬間。

不少人喜歡「相機先食」，將自己煮飯的成果拍照並上載於社交媒體，不過失敗的成果往往引來網民的共鳴。Facebook群組「婦仇者廚房」版規開宗明義指出，「這裡是失敗的菜的最佳歸宿，也是廚房災難的歡樂派對，拋開你的羞恥心，交出照片，互相漏氣求進步。」不少媽媽分享入廚失敗災難一瞬間，網民爆笑連連。

不少媽媽在「婦仇者廚房」發帖並上載圖片，分享自己或家人煮食失敗的經驗。從圖片可見，有媽媽表示由於內功深厚，在洗碗的時候直接徒手捏爆玻璃碗，玻璃碗瞬間裂開成兩塊，還表示，「下輩子記得不要當玻璃碗」。

▲ 徒手將碗掰開。（相片來源：復仇者廚房Facebook）

另有媽媽以菜刀拍蒜頭時，菜刀竟然斷開成兩截，刀柄與刀刃完全分離，媽媽不禁表示，「這蒜頭有內功啊！」

▲ 蒜頭有內力，菜刀被分成兩截。（相片來源：復仇者廚房Facebook）

但是，不是只是蒜頭有內功，有媽媽想用絲瓜煮蜆，於是用削皮刀刨絲瓜，但是絲瓜竟像是練過金鐘罩一樣，令削皮刀斷柄，網民驚歎，「這是吃了惡魔果實的橡膠絲瓜。」

▲ 削皮刀分開兩斷。（相片來源：復仇者廚房Facebook）

其他入廚失敗搞笑一刻

▲ 有網民用叉子吃牛油果時，叉子與手柄分開兩截。（相片來源：復仇者廚房Facebook）

▲ 有網民在陶瓷碟上切香梨，沒想到碟子被完美切開兩塊。（相片來源：復仇者廚房Facebook）

▲ 端午節準備包糭的材料時，飯鏟竟頂不順先行一步。（相片來源：復仇者廚房Facebook）

網民：好內功

網民對於媽媽們的內功紛紛大讚「好內功」，「甚麼婦仇者廚房?我抬頭一看上面根本就寫著少林寺廚房」及「好多武學奇才啊」。

網民亦表示，「老公見到這些圖片一定會很乖，老婆內力噴發」、「老公立刻私房錢雙手奉上」及「這老婆不能招惹」。不少人希望主婦們珍惜廚具，「各位煮婦，內力都要收好啊！」

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責任編輯：王明芳



