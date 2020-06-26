【新冠肺炎】本港新3宗海外輸入個案　包括2名巴基斯坦返港7歲童

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日未有新增本地感染新冠肺炎個案，惟今日再多3宗海外輸入個案，涉及3名7歲至26歲男子，當中2名7歲患童日前於巴基斯坦返港，另一名26歲男子則於毛里塔尼亞返港；本港累計至今已接獲1196確診及1宗疑似個案。

新增第1195宗及第1197宗確診個案分別涉及兩名7歲男童，分別於2月及3月訪巴基斯坦，並於上周六(20日)及周二(23日)返港，均於返港後翌日出現發燒、流鼻水症狀，已由檢疫中心送往瑪嘉烈醫院隔離治療。

餘下一宗第1196宗確診26歲男子，上月19日至6月23日曾訪毛里塔尼亞，昨日抵港於富豪東方酒店等候檢測，今日確診，現已送往伊利沙伯醫院隔離治療。

本港至今累計有1196確診及一宗疑似個案，中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：陳正怡