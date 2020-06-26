報道指專責小組建議刪減通識科內容　「身份認同」及「法治與政治參與」料成檢討重點

▲ 今日（26日）有報道引述消息指，學校課程檢討專責小組已完成相關研究，最快9月交最終報告。（資料圖片）

特首林鄭月娥早前表示，今年內會交代如何「處理」通識教育科，今日（26日）有報道引述消息指，學校課程檢討專責小組已完成相關研究，最快9月交最終報告。

報道指，小組建議大致與去年諮詢文件相若，包括將高中通識科維持必修，但刪減及精簡課程內容，料「身分和身分認同」及「法治和社會政治參與」將成檢討重點，「個人成長與人際關係」單元或會刪減。

楊潤雄：待港區國安法訂立後 透過課程向學生講解內容

小組建議通識科的「獨立專題探究」（IES）將由現時必須進行，轉為選修，以釋放學習空間，如學生選擇不做IES，只在公開試答卷，最高可考獲第4級成績。

小組亦認同有必要精簡課程內容，但具體內容留待課程發展議會屬下的通識教育科課程檢視專責委員會跟進。

報道另引述消息指，專責委員會透過多次會議，已確立刪減與精簡課程方向，將逐一審視各單元內容，同屬「今日香港」單元的「身分和身分認同」與「法治和社會政治參與」料成檢討重點，前者因牽涉討論香港居民及中國公民的身分認同，「由於社會不同解讀，施教不時被誤解，以為『香港人』與『中國人』身分認同有對立關係」，後者料強調法治精神和守法意識，如不能以「公義」之名違法和施行暴力、不應以違法行為表達訴求等。

教育局局長楊潤雄今日出席一項活動後回應指，暫未收到專責小組的報告，預計小組會在今年下半年提交報告，局方亦會聽取社會上不同人士的意見，再作出決定。

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責任編輯：馮琪雅