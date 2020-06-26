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【殺手】視后李佳芯新劇+新書下周齊推出　Ali寫散文集《心之所往》披露個人情感

娛樂 17:41 2020/06/26

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女神李佳芯在下周有新劇《殺手》新書《心之所往》推出。

視后李佳芯（Ali）早前被傳被TVB雪藏，現在已解封，李佳芯在本月中出席TVB半百藝人參與的「TVB Amazing Summer」記者會上，大合照更站在中間位置，足見在TVB一線花旦地位絲毫無損。

久休的李佳芯不但出雪櫃，而且十分活躍，主演的TVB新劇《殺手》由下周一（6月29日）起播出。在昨日（6月25日），Ali亦有出席《殺手》的記招。

此外，李佳芯並當才女寫的散文集《心之所往》，在星期日（6月28日）於網上率先預售。

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李佳芯在昨日（6月25日）出席《殺手》宣傳記招。（東星圖片）

李佳芯出散文集

今天（6月26日），李佳芯在個人社交平台上載《心之所往》的封面稱：

一 段又一段真實的情感，一個又一個真實的故事，把忽東忽西、支離破碎的點連成線，在整理思緒的同時彷彿也踏進時光機，把曾經，再活一次。然後發現，一路走來，從沒白過。

從所寫預計，李佳芯在散文集將描寫過往生活點滴，揭露個人情感。

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李佳芯發放正能量

其實李佳芯在上周五已在個人社交平台解釋為何以《心之所往》為書名：

「心之所向，身之所往。」

內心所憧憬嚮往的，一步一步向夢想實踐。截取頭尾四字，成了我的首本散文書名《心之所往》。

書中以”路”起、也以”路”終，一路走來，隨心而往，目標越見清晰。今次選用了毛筆字，《心之所往》四字連筆，同往一個方向，一氣呵成。

在我決心下筆寫書的同時，腦海同時有了掙扎。疫情下的世界，人們內心的恐懼與疫情的擴散速度相等，在這種形勢、市道下出書，很多人問：「等市道好一些出」、「等籌備好啲先再出」、「今年書展都有可能因疫情取消」，但每次心裡只有一個答案：「我都係想今年出。」

憧憬有了答案，於是寫成了這書。透過書中的小故事，希望能給大家帶來一絲共鳴、一點力量。

李佳芯在《殺手》演一個陰差陽錯下闖入殺手世界的師奶。

協助李佳芯的散文集創作的補習名師林溢欣，今天亦在個人社交平台發文稱：「Ali開頭俾稿我睇，擔心文筆問題，但睇完頭幾篇，到陸續交齊稿，每篇每句，都見到佢對自己作品嘅用心，而最重要，文字非常真實，絕不矯情。寫散文，能夠無雜質咁反映性情，已經係難能可貴。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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