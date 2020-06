【學英文】父母心痛子女校園受欺凌　「Bully」作動詞或名詞的用法

▲ 父母看到子女被欺凌(bullied),一定心痛極了。

父母看到子女被欺凌(bullied),一定心痛極了。欺凌者(bullies)呢?又是本着甚麼心態去傷害人?長大後,會後悔自己的所作所為嗎?今日的學校和家長是否過於側重學術,忽略了品德培育?

Bully一字可以用作動詞或名詞。Bully是及物動詞(transitive verb),需要後接受詞,點出誰被欺凌。例如,Tell the teacher right away if anyone bullies you at school.(如果在學校有人欺負你,要立即告訴老師。)Many believed she was bullied to death.(許多人認為她是被欺凌至死。)

可以用句式to bully someone into doing something指「脅迫某人做某事」。例句︰He was bullied into eating dog food.(他被脅迫吃狗糧。)I will not let anyone bully me into doing something I don't want to do.(我不會讓任何人脅迫我做我不願做的事情。)

Bully用作名詞時,解「欺凌者、惡霸」,可以用複合名詞(compound noun)指出是哪裏的惡霸。例如,the school bully(學校的惡霸)、the class bully(班裏的惡霸)、the playground bully(遊樂場的惡霸)。

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

更多學英文報道︰

【學英文】 短語動詞get through可用於多語境 有總會熬過來渡過難關之意

【學英文】香港失業率創15年新高 有些人連下星期(next week)能否開工也說不定

【學英文】短語動詞「get ahead」用法 有「取得成功」的意思

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》,提供自家檢測報告,包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等,更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2